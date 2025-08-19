RENGA A ROSETO: “OLTRE 10MILA PRESENZE, EVENTI DI QUALITA’ FANNO BENE A ECONOMIA E TURISMO”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Grande successo per il concerto di Francesco Renga che, ieri sera, a Roseto degli Abruzzi (Teramo), ha portato sul palco i più importanti successi della sua carriera. Oltre 10mila persone hanno riempito piazza Ponno e buona parte lungomare cittadino per il grande evento organizzato dall’Amministrazione Comunale e che ha rappresentato il momento clou dell’estate rosetana”.

È quanto si legge in una nota dell’Amministrazione comunale dopo le polemiche sui costi sollevate, in particolare, da Forza Italia (Qui il link)

“Renga, uno dei cantautori più amati del panorama musicale italiano, ha coinvolto con la sua inconfondibile voce il numeroso pubblico presente proponendo le sue canzoni più note e i brani del suo tour musicale ‘Angelo Venti’, ideato per celebrare l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo”, spiega l’Amministrazione.

Prima di esibirsi, il cantautore ha incontrato gli amministratori comunali nel backstage per un saluto istituzionale durante il quale il sindaco Mario Nugnes ha consegnato a Renga una “Rosa d’Argento”, realizzata appositamente in occasione del concerto rosetano.

“Il grande successo della serata conferma il valore della rassegna ‘Concerti d’Amare’ ideata lo scorso anno dall’amministrazione comunale per celebrare in grande stile l’agosto rosetano, e rafforza il ruolo di Roseto degli Abruzzi come punto di riferimento per gli eventi estivi abruzzesi”, viene sottolineato.

“Per questo evento l’Amministrazione Comunale ha investito 81.256 euro derivanti dall’Imposta di Soggiorno, che son vincolati alle iniziative di promozione turistica e alle manifestazioni. Di questi, 69.300 sono stati impiegati per Cachet artistico, il service Audio – Luci, la Backline, il Coordinamento di produzione e per il responsabile della gestione Backstage. 3.660 euro per il Servizio Security, la fornitura dei bagni chimici, il Piano di Sicurezza e il Gazebo dell’area backstage. Infine, 8.296 euro per l’allestimento del palco e il noleggio delle attrezzature”.

“Vedere Roseto degli Abruzzi così piena di vita, di entusiasmo e di gente anche dopo Ferragosto è una gioia immensa per tutta l’Amministrazione Comunale – commentano il sindaco Mario Nugnes e l’assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio – Questo risultato è frutto di un grande lavoro e di un impegno costante per offrire eventi di qualità che non solo danno lustro alla nostra città, ma che rappresentano anche un volano per l’economia locale, favorendo le attività commerciali e il turismo”.

“Per questo vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa serata: i volontari delle associazioni, i dipendenti comunali, le Forze dell’Ordine. La loro collaborazione e il loro impegno sono stati fondamentali per il successo di questa complessa macchina organizzativa. Siamo orgogliosi di aver regalato, dopo lo scorso anno, un’altra serata indimenticabile ai nostri cittadini e ai turisti. Vogliamo rimarcare come, negli ultimi anni, siamo riusciti a realizzare grandi manifestazioni senza trascurare, allo stesso tempo, tanti altri eventi diffusi su tutto il nostro territorio che abbiamo sempre finanziato con costanza”.

“Nella nostra pianificazione è fondamentale non solo la modalità con cui decidiamo di investire i fondi ma anche le tempistiche: presentare un calendario eventi con largo anticipo, come accade a Roseto da quando siamo al governo della città, rappresenta un ottimo strumento per orientare le scelte dei turisti, favorendo il loro arrivo sul territorio. Manifestazioni come il concerto di Renga sono un investimento per la città e i loro benefici, anche in termini di promozione turistica e di ricaduta economica sulle attività di Roseto degli Abruzzi, sono evidenti a tutti”, concludono.