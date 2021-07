RENZI A PESCARA PRESENTA “CONTROCORRENTE”: “DICONO CHE SONO IMPOPOLARE MA IL LIBRO VENDE TANTO”

PESCARA – “Dicono tutti che sono il più impopolare d’Italia. Pensavo che avremmo venduto molto meno e invece abbiamo venduto tanto e sono molto contento naturalmente. Però al di là delle vendite la cosa bella è la gente che c’è, le discussioni, anche perché in questo libro mi sono tolto un po’ di sassolini dalle scarpe, forse anche qualcuno di troppo”.

Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso della presentazione del suo libro “Controcorrente” all’Aurum di Pescara, non ha nascosto la sua soddisfazione per l’andamento delle vendite.

“Straordinaria partecipazione per l’ex premier a Pescara alla presentazione del suo ultimo libro – le parole del deputato abruzzese, Camillo D’Alessandro, coordinatore regionale di Italia Viva – C’è una grande comunità di attenzione in Abruzzo, la partecipazione di questa sera numerosa ed affettuosa nei confronti di Renzi e dell’attenzione sui temi che pone nel libro dimostra che stiamo sulla strada giusta. Iniziamo ad essere tanti e mobilitati”.

In merito agli equilibri del Governo Renzi ha poi aggiunto: “Noi qualche mese fa abbiamo fatto cadere il Governo Conte. Tutti dicevano siete pazzi. Oggi vediamo che grazie a questa scelta abbiamo un Governo, il Governo Draghi, che è molto più forte e autorevole. Dunque andare controcorrente (come il titolo del suo libro che sta presentando in questi giorni in giro per il Paese) si rischia un po’, ma poi si portano a casa i risultati”.

E sulle amministrative ha sottolineato: “sono importanti per scegliere i sindaci, ma il presidente del Consiglio è solido e saldo”.

Sulla questione del green pass, che in questi giorni sta infuocando le piazze italiane, ha invece aggiunto: “L’appello di Draghi lo condividiamo. Chi si vaccina mette in sicurezza se stesso e gli altri. Purtroppo il virus ancora non è sconfitto, ma l’unico modo per iniziare a debellarlo è il vaccino e il green pass è lo strumento per tornare alla libertà”.