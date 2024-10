RESIDENZA ANZIANI EX ONPI: MUSICA, CORI, LETTURA DI POESIE E PROIEZIONI PER LA FESTA DEI NONNI

L’AQUILA – Momenti di serenità e divertimento, anche quest’anno, nella Residenza per anziani Ex Onpi dell’Aquila, per festeggiare il 2 ottobre, Festa dei Nonni.

Una giornata del tutto particolare per gli ospiti, pensata per valorizzare il legame speciale che esiste tra i nonni e nipoti e riconoscere il ruolo dei nonni all’interno delle famiglie, grazie alla come sempre impeccabile regia dell’assistente sociale Assunta Sivo e l’animatrice Carla Iacobucci.

Dopo un intrattenimento musicale durante il momento del pranzo, con il suono dolce dell’arpa, nel pomeriggio, presso il Teatro “Lolli-Quaranta” tutti gli ospiti della struttura, insieme a figli, nipoti, volontari e amici hanno vissuto un ricco cartellone: dopo i saluti della Presidente del Cda Daniela Bafile e alla presenza del direttore Andrea Di Biase, sul palco si sono alternati letture di poesie e filastrocche a cura di alcuni familiari e persone anziane della struttura, esibizioni di canto con Sabrina Vaccarelli e di musica con Massimiliano Rovo alla fisarmonica

Lo spettacolo è stato presentato da operatori che in questa occasione si sono calati nei panni di tre “nipotine” che hanno interagito con il pubblico presente

Emozionante la proiezione dei video a cura di Elena Mantini, delle immagini degli ospiti della Residenza, scatti che hanno raccontano la loro quotidianità, le loro passioni, la gioia e l’entusiasmo nel farsi coinvolgere in iniziative solidali. Per il secondo anno consecutivo il Coro Cai L’Aquila con il Maestro Giulio Gianfelice, ha assicurato una intensa esibizione suscitando in tutti i presenti forti emozioni.