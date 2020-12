RESIDENZE ANZIANI: CONTROLLI NAS A TAPPETO NELLE STRUTTURE DEL CENTROSUD

ROMA – Carenze strutturali, cibi mal conservati e personale insufficiente a gestire il carico di lavoro. Queste le condizioni in cui Carabinieri dei Nas hanno trovato 7 strutture residenziali per anziani nell’ambito di una serie di controlli a tappeto nel Centro Sud Italia, in particolare nelle province di Viterbo, Catania, Salerno, Campobasso, Reggio Calabria e Catanzaro. In particolare, il Nas di Viterbo, durante un’ispezione presso una Rsa ha riscontrato l’assenza di autorizzazione all’esercizio, di requisiti strutturali e organizzativi nonché di figure professionali adeguate.

È stata disposta la chiusura immediata della struttura, del valore di circa 1,2 milioni di euro. Durante un’ispezione igienico-sanitaria presso una Rsa i Carabinieri del Nas di Catania hanno sequestrato 10 kg di alimenti detenuti in cattivo stato di conservazione in frigoriferi non idonei e sprovvisti di rintracciabilità, pericolosi per gli anziani. Il legale rappresentante è stato denunciato e segnalato alla locale Asl affinché la struttura venga continuamente monitorata.

In Molise, i militari del Nas di Campobasso al termine di una serie di ispezioni, hanno segnalato i titolari di due strutture, responsabili di aver ospitato un numero di ospiti superiore rispetto a quello autorizzato e di impiegare un numero inadeguato di persone per accudirli.

I Carabinieri del Nas di Salerno hanno eseguito una serie di ispezioni all’interno di alcune strutture socio-assistenziali campane. Nel corso dei controlli sono state rilevate, presso due diverse case di riposo, carenze organizzative e strutturali, mancanza di figure professionali e dei titoli autorizzativi.

Infine, a seguito di una segnalazione del Nas di Reggio Calabria, è stata sospesa l’attività di una struttura per anziani e disabili che ospitava un numero di persone superiore rispetto a quelle autorizzate ed era anche sprovvista delle figure professionali atte a garantire una corretta gestione.

