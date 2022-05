SULMONA – E’ stato il più giovane tra i partigiani della Brigata Maiella. Ed oggi, all’età di 92 anni, quel “giovane” si è spento nella sua abitazione.

Ennio Pantaleo se n’è andato, lasciando il ricordo di un combattente per la libertà. Nel 2011, proprio per ricordare la sua militanza nella Brigata Maiella, diede alle stampe un piccolo ma significativo volume “Avevo solo quattordici anni”, testimonianza di fatti storici vissuti in prima linea e in prima persona.