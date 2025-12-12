RESORT A PUNTA ADERCI: FORUM H2O, “ARPA CONFERMA CRITICITA’, SERVE VAS COMPLETA”

VASTO – “Il Resort proposto a Punta Aderci presenta criticità che devono essere approfondite in quanto verrebbe realizzato in un’area di pregio ambientale; per questo l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Abruzzo, l’Arpa, ha chiesto al Comune di Vasto di non limitarsi alla semplice fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ma di procedere con la procedura completa, cioè la VAS vera e propria”.

Lo scrive, in una nota, il Forum H2O, che aggiunge: “Inoltre, visto il moltiplicarsi di interventi edificatori che interessano anche aree di pregio ambientale, l’agenzia ha evidenziato al Comune la necessità di procedere con una pianificazione unitaria e non spezzettata su singoli interventi”.

Scrivono nel parere del 18 giugno scorso i tecnici di Arpa: “Inoltre, come già segnalato in precedenti procedimenti di VAS e sulla base delle considerazioni più ampie e relative ad aspetti non pertinenti solamente a quanto attualmente proposto, è auspicabile intervenire sulle previsioni di edificazione nelle aree caratterizzate da bellezze naturali e tipiche del paesaggio litorale, al fine di renderle meno impattanti sul paesaggio e prevedendo accorgimenti finalizzati alla riduzione dell’impatto visivo. A ciò si aggiunge che sono pervenuti e valutati diversi interventi di pianificazione sul territorio vastese che determineranno un netto incremento degli interventi sul territorio. Pertanto, anche in vista dell’approssimarsi delle scadenze fissate dalla L.U.R. 58/2023, si invita l’Amministrazione comunale ad evitare singoli interventi di programmazione del territorio scollegati tra loro ma farli confluire all’interno di una pianificazione unitaria (il PUC) nei modi e tempi previsti dalla citata Legge Urbanistica Regionale”.

“Le criticità emerse e già richiamate, le caratteristiche ambientali dell’area, le considerazioni relative alla necessità di una pianificazione complessiva del territorio comunale e l’assenza di una VAS alla base delle scelte del PRG vigente, portano a suggerire all’autorità competente l’opportunità di assoggettare a VAS quanto proposto”.

Per il Forum H2O: “Questo parere è un’ulteriore conferma rispetto ad una delle tante questioni sollevate dal Forum H2O, quella dell’effetto cumulo, visto che Vasto ha già oggi il 15% del territorio cementificato o asfaltato, contro una media nazionale del 7% e una regionale del 5%”.