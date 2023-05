RESPINTO NUOVO ATTACCO HACKER SERVIZI REGIONE: STOP PROGRAMMATO PER ALZARE LIVELLO SICUREZZA

L’AQUILA – Nuovi tentativi di bucare il sistema informativo della Giunta regionale abruzzese attraverso attacchi hacker ben organizzati che si stanno intensificando in questi giorni.

I tentativi sono stati respinti ma i dirigenti del settore sono stati costretti a programmare interventi per migliorare il livello di sicurezza complessivo ma anche di alcuni settori. E di conseguenza a sospendere alcuni servizi che sono risultati attaccabili.

Ci sarebbe questa motivazione alla base della decisione di sospendere lo sportello regionale ambiente che tra le altre cose è competente per la consultazione e presentazione di eventuali osservazioni in merito alle istanze Via e di Va in pubblicazione.

Questo servizio, non si sa per un attacco, non sta funzionando a dovere. Il settore ha comunicato agli utenti che a causa del malfunzionamento dello sportello, che risulta inaccessibile dal 12 maggio scorso sia per gli utenti esterni sia per il personale interno all’ente, “si considerano sospesi tutti i termini dei procedimenti ivi pubblicati a fare data dal 12 maggio fino alla data di ripristino dello stesso”.

Secondo quanto si è appreso, i tecnici del settore che si sono riuniti ieri hanno fissato una serie di interventi per irrobustire la sicurezza e riaprire con maggiori garanzie l’importante servizio.

Tutti o i maggiori servizi pubblici abruzzesi sono sotto attacco, anche se senza le conseguenze che sta patendo la Asl provinciale dell’Aquila che il 3 maggio scorso per un attacco dei pirati ha visto andare fuori uso il sistema con la paralisi di prestazioni e servizi.