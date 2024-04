RESPIRA IL GRAN SASSO: AL VIA ISCRIZIONI AI CORSI DI ARRAMPICATA SPORTIVA SU ROCCIA E TRADIZIONALE

L’AQUILA – Con l’approssimarsi del periodo estivo e dopo i corsi di scialpinismo, arrampicata su ghiaccio , di alpinismo invernale, cramponage, sci su pista, svoltisi nel periodo invernale con notevole successo di partecipazione, è giunta l’ora dei corsi di arrampicata sportiva su roccia ed il corso di arrampicata tradizionale (Trad).

Come nella tradizione delle attività pregresse, anche il corso di arrampicata su roccia si articolerà in più livelli da quello base a quello più avanzato. Il corso Trad invece è rivolto a chi vuole imparare a posizionare ed a rimuovere le protezioni veloci, piantare correttamente chiodi, costruire soste ,ancoraggi ed a fidarci di questi mezzi.

L’organizzazione dei corsi, che rappresentano i primi di una lunga serie di attività che saranno svolte nel periodo estivo, costituirà inoltre l’occasione per ribadire l’importanza che l’Associazione Respira il Gran Sasso riserva da sempre alla promozione della conoscenza del territorio offrendo a tutti coloro che intendono avvicinarsi alla cultura della Montagna, l’opportunità di farlo attraverso l’apprendimento anche pratico, delle metodiche alpinistiche.

Non solamente i corsi di arrampicata su roccia e Trad, ma tutti i corsi estivi dedicati tra l’altro anche a bambini e soggetti diversamente abili, nasceranno con l’intento precipuo di sfruttare a pieno le opportunità che il massiccio del Gran Sasso offre in quanto vera e propria palestra naturale che può vantare un ambiente unico dal punto di vista ambientale nel panorama nazionale.

Si ricorda inoltre che l’Associazione organizza le proprie attività con il supporto di Guide Alpine ovvero professionisti nel settore della pratica di sport di montagna, a garanzia del fatto che la sicurezza dei partecipanti è posta al primo piano di attenzione anche per contribuire a far nascere una cultura della montagna all’insegna della conoscenza e del rispetto per l’ambiente naturale.

Per maggiori informazioni e dettagli: http://www.respirailgransasso.it