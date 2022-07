“RESPIRA IL GRAN SASSO”: IL 10 LUGLIO L’ASSOCIAZIONE FESTEGGIA 10 ANNI

L’AQUILA – Giunge al traguardo dei primi dieci anni di attività l’esperienza dell’Associazione Respira il Gran Sasso.

Un lungo cammino iniziato nel 2012 che ha attraversato tutti questi anni con il costante impegno per la valorizzazione degli sport di montagna nel contesto del Massiccio del Gran Sasso, uno spettacolare campo di “gioco” nel quale è possibile praticare l’escursionismo estivo o invernale, lo scialpinismo così come l’arrampicata.

L’Associazione, viene spiegato in una nota, “nell’arco di questo decennio si è avvalsa della collaborazione di qualificati Accompagnatori di media montagna e di Guide alpine che hanno preso parte a ben 87 corsi, un numero altissimo se si considera la conseguente partecipazione di ben 1270 partecipanti che hanno avuto la possibilità di avvicinarsi al mondo degli sport di montagna sviluppando le conoscenze delle diverse tecniche e la consapevolezza di un approccio sempre responsabile che mitighi qualsiasi rischio. Tutto questo è stato possibile grazie a ben 580 soci”.

“Sono davvero soddisfatto – afferma il presidente Antonio Scipioni – del percorso sin qui svolto dall’Associazione Respira il Gran sasso. “Quando abbiamo mosso i primi passi – seguita Scipioni – non avremmo mai pensato di raggiungere livelli di coinvolgimento così alti, ma questo mi fa certo pensare che possiamo guardare al futuro con ottimismo. Infatti gli sport di montagna stanno accrescendo il loro appeal nella popolazione e siamo contenti di aver dato un nostro piccolo contributo per la valorizzazione della bellezza del nostro territorio”.

Per festeggiare il compleanno dell’Associazione è prevista una giornata di svago all’aria aperta domenica 10 luglio quando, per l’occasione, saranno organizzate diverse attività svolte a gruppi che saranno impegnati in escursioni, arrampicata, giri in mountain bike e sarà possibile anche provare la slack line.

Al termine delle attività, a partire dalle ore 12.30, appuntamento per tutti nello spazio in prossimita della Chiesa di San Pietro di Camarda dove gli iscritti e tutti coloro che vorranno essere presenti, potranno incontrarsi per un momento di convivialità per gustare le specialità gastronomiche del nostro territorio e condividere così questo primo decennio di attività.

Ulteriori informazioni sono disponibili sui canali social.