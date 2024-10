RESTART: PIETRUCCI, “SOLITA ISTERIA DI BIONDI, NESSUNA PROGRAMMAZIONE, ‘RECCHIA’ SEMPRE TAPPATA”

L’AQUILA – “Siamo di fronte alla consueta isteria di Biondi ogni qual volta viene criticato, per altro rispetto a una proposta costruttiva e propositiva; accusa me di fare politica ‘a recchia, per sentito dire’ ma la sua, di ‘recchia’, è sempre ben tappata quando si tratta dell’ascolto dei portatori di interesse sul territorio: sono lontani i tempi dell’attivismo di Celso Cioni e Agostino del Re che, anche se spesso in polemica con le decisioni dei tavoli tematici, hanno avuto modo di dare tanto alla collettività e alla ripresa socio economica del territorio. Del resto comprendo bene che fare riunioni cadenzate e costanti sulle problematiche sia particolarmente gravoso quando non si ha nessuna consapevolezza del proprio ruolo di guida, programmazione e mediazione e si preferisce quello di podestà assoluto”.

Continua il botta e risposta sulla gestione dei fondi Restart, risorse che devono finanziare programmi di investimento per rafforzare l’attrattività e l’offerta turistica e culturale delle aree del cratere, e in una nota il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci torna ad attaccare il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di FdI, che lo aveva accusato di fare politica “un po’ a recchia” (Qui il link)

“Chiarisco a Biondi che è una delibera Cipess che stabilisce il soggetto attuatore: Fratelli d’Italia è al governo del Paese da due anni, Giorgia Meloni eletta sul Collegio L’Aquila-Teramo e mai pervenuta, Guido Castelli è commissario straordinario da quasi altrettanto tempo, Marco Marsilio e Biondi sono al secondo mandato per Regione e Capoluogo e lo scudiero di Fratelli d’Italia ha il coraggio di criticare ancora le scelte del centrosinistra come se fossero immutabili; ‘a recchia’ si può affermare che se uno strumento non funziona e ne ho facoltà e possibilità, lo cambio, non mi limito solo a cambiare la rosa delle nomine apicali”.

“La letterina di doglianze che ha vergato nel 2022 con i due coordinatori dei Comuni del Cratere è mai stata inviata a Castelli? Biondi rimprovera alle Associazioni di non aver risposto a una lettera nel 2018: ma dal 2018 a oggi quante volte ha riunito il tavolo? Inoltre Biondi, affaticato da 7 anni, anche dal ruolo di ‘PR eventi’ del centro storico che pur divide con Lele Mora Daniele, confonde PNNR e ReStart: il PNRR NEXT APPENNINO agiva su quattro Regioni, non era dunque possibile, o era comunque fortemente sconsigliato, gestirlo localmente”.

“Di contro la stessa Cipess – aggiunge – ha individuato nella Regione il soggetto attuatore nel caso del bando Fare Centro e di quello ‘sfortunato’ sull’accesso al credito, attuato sempre dall’Ente regionale con il primo governo Marsilio. La Regione ha poi affidato quest’ultimo a FIRA mentre ha gestito direttamente il Bando rivolto alle imprese e alla ripresa dei centri storici”.

“Se non è troppa fatica dunque, chiediamo a Marsilio la costruzione di un tavolo permanente per la stesura del nuovo Programma articolabile per i progetti su aree tematiche da costruire con la partecipazione degli enti territoriali e di tutti i portatori di interesse: in quella sede Biondi potrà parlarci di cosa sta facendo o pensa di fare, concretamente, per la ripresa socio economica del nostro territorio: siamo tutte orecchie”, conclude Pietrucci.