RESTAURI CASA NATALE DI MICHETTI A TOCCO DA CASAURIA: SOSPIRI, “ASSEGNATI I FONDI ALLA PROVINCIA”

PESCARA – “Sono state assegnate alla Provincia di Pescara la risorse necessarie per la sistemazione, la riapertura al pubblico e la gestione della Casa Natale di Francesco Paolo Michetti a Tocco da Casauria (Pescara) un immobile di prestigio e di assoluto valore per la storia, la cultura e il patrimonio territoriale dell’intero Abruzzo. L’intervento è frutto del Consiglio regionale su decisione dell’Ufficio di Presidenza, per il recupero dei nostri luoghi culturali simbolo, salvati da anni di incuria e abbandono, ben consapevoli della loro rilevanza anche e soprattutto sotto il profilo turistico”.

Lo ha ufficializzato il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri rendendo noto il provvedimento. “La valorizzazione e il recupero delle nostre aree interne sono due azioni amministrative di rilevanza strategica per il governo di centrodestra e sicuramente Tocco da Casauria ha dei gioielli che hanno il carattere di priorità nelle attività messe in atto dalla nostra maggioranza – ha sottolineato il Presidente Sospiri -. Appena lo scorso marzo abbiamo restituito alla cittadina di Tocco e ai 21 comuni dell’Area Maiella Morrone un Polo sanitario d’eccellenza, riqualificato e efficientato sotto il profilo energetico, pronto e adeguato per accogliere in modo confortevole i pazienti, assicurando il loro pieno diritto alla salute grazie a un investimento della Regione Abruzzo pari a 1milione e mezzo di euro”.

“Ora la nostra attenzione si è concentrata sulla Casa Natale di Francesco Paolo Michetti, un bellissimo edificio di tre piani in stile Liberty, oggi di proprietà della Provincia di Pescara, dove il pittore, fondatore del Cenacolo artistico che vedeva la partecipazione di d’Annunzio, Basilio Cascella, Matilde Serao e Francesco Paolo Tosti, ha mosso i primi passi e che dal 1950 è stata adibita a Museo con l’esposizione di opere uniche. Purtroppo da oltre un decennio il manufatto è chiuso in attesa di ristrutturazione, ed è stato questo l’impegno ufficiale assunto non solo con il territorio di Tocco da Casauria, ma con tutti gli abruzzesi perché Michetti è patrimonio dell’intera regione. Il Consiglio ha ora assegnato alla Provincia un finanziamento pari a 210 mila euro utile per le opere di sistemazione, gestione e riapertura al pubblico della Casa Natale-Museo”.