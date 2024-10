L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila, nell’intenzione di potenziare la mobilità ciclistica, con una recente delibera dirigenziale del Settore Procedure Speciali PNRR e PNC, ha avviato una procedura negoziata per l’affidamento di progettazione e lavori per l’estensione della rete ciclabile di collegamento tra la stazione ferroviaria e le sedi universitarie urbane, per un importo complessivo di € 1.007.883,97 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’invito a presentare offerta sarà mandato a dieci operatori economici, già individuati dal Rup Marco Marrocco, tra i 21 che in precedenza avevano manifestato interesse entro il 2.08.2024, e che abbiano svolto attività equivalenti a quelle oggetto dell’appalto con maggiore importo complessivo, negli ultimi 10 anni. Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dottoressa Amalia Presutti.

I poli didattici dell’ateneo aquilano sono: ex carcere minorile, facoltà di Scienze Economiche; Ex Ospedale San Salvatore, facoltà di Scienze Umane; Polo didattico di Roio, facoltà di Ingegneria; Polo didattico di Coppito, facoltà di Medicina, Fisica.