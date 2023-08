RETE FOGNARIA E DEPURATORE VASTO-SAN SALVO, BOCCHINO (LEGA): “IL CASO IN REGIONE, SUBITO INTERVENTI”

VASTO – Approda in Regione l’ emergenza legata all’inadeguato sistema fognario e di depurazione delle Marine di Vasto e San Salvo: una situazione “ingestibile soprattutto nella stagione estiva”, sottolinea il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino che ha depositato una risoluzione in Commissione Agricoltura, sviluppo economico ed attività produttive della Regione Abruzzo.

Per Bocchino non è più rinviabile “un intervento poderoso con tempi certi e un congruo reperimento di fondi.

Nel documento, l’esponente del Carroccio chiede al Consiglio regionale di impegnare la Giunta di Palazzo Silone “ad investire la Sasi (Società abruzzese per il servizio idrico integrato) affinché, attraverso la valutazione preliminare della attuale situazione di efficienza, di portata e di dotazione tecnologica, sia della condotta fognaria di Vasto San Salvo che del depuratore, quest’ultimo in dotazione gestionale all’ARAP (Azienda regionale per le Attività produttive) Servizi, rediga, in collaborazione con la stessa ARAP Servizi, una relazione con relativo studio di progettazione e piano finanziario degli oneri necessari, finalizzato al potenziamento dell’impianto di depurazione situato nel territorio di Montenero di Bisaccia”.

A tal fine, Bocchino pone la+’ istanza di impegnare la Giunta a “reperire i necessari fondi di finanziamento conseguenti, per l’intervento da attuare, affidando alla SASI la conseguente dotazione finanziaria, oltre che il mandato di esperire le modalità per la realizzazione dell’opera di che trattasi”.

“Un intervento necessario – spiega ancora Bocchino – perché la rete fognaria di Vasto Marina e San Salvo Marina è vecchia di quasi 45 anni e non è ‘più sufficiente a smaltire il quantitativo di rifiuti liquidi che vi vengono immessi, tenendo conto anche dell’incremento esponenziale della popolazione turistica durante la stagione estiva, oltre che l’apporto di acque bianche che vi vengono immesse in occasione degli eventi metereologici, oggi drammaticamente evidenti e attuali”.

“La suddetta rete fognaria – sottolinea il consigliere regionale della Lega nella sua risoluzione – conferisce i suoi contenuti nella struttura di depurazione che insiste nella zona di Montenero di Bisaccia (Campobasso) che raccoglie anche i prodotti da depurare della zona industriale di San Salvo, realizzata anche essa all’epoca suddetta, e che nella stessa vengono conferiti quotidianamente prodotti liquidi da smaltire per diverse decine di autobotti, provenienti da diverse regioni”.

Proprio per le ragioni su esposte, Bocchino evidenzia come “sia la condotta fognaria che il depuratore, abbiano bisogno di un poderoso intervento di manutenzione e di potenziamento, al fine di prevenire eventi sia dovuti alla insufficienza strutturale che alla vetustà degli stessi, oltre che agli eventi avversi, che metterebbero in grave difficoltà la salubrità di quel territorio e delle acque marine del litorale di Vasto e San Salvo, detentore della bandiera blu da diversi decenni, anche grazie alla presenza delle infrastrutture di che trattasi”.

“Di qui l’iniziativa di presentare una risoluzione in Commissione – chiosa Bocchino – per avviare un percorso che, secondo nostra consuetudine, possa dare risposte concrete ad una esigenza improcrastinabile”.