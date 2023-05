RETE ILIAD: PROBLEMI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

L’AQUILA – Ancora disservizi telefonici, con utenti impossibilitati ad inviare sms e navigare su internet: il “down” di Iliad, l’operatore francese sbarcato in Italia qualche anno fa, sembra essere esteso a tutta Italia.

I problemi riguardano sia la rete mobile, per chiamate e navigazione internet, che la rete fissa con le connessioni in fibra ottica.

Secondo il sito downdetector.it, che monitora lo stato dei servizi online, le segnalazioni di problemi sono iniziate oggi pomeriggio alle 14.30 e perdurano tuttora.

Iliad non ha ancora fornito una spiegazione ma, in una nota ufficiale, afferma di essere “consapevole del problema” e che il suo team “è già al lavoro per risolvere nel più breve tempo possibile”.

“Dalle segnalazioni raccolte – afferma Ivano Giacomelli, segretario nazionale dell’Associazione Codici, che ha avviato un’azione per la richiesta di rimborso e risarcimento – diversi utenti stanno riscontrando problemi legati alle chiamate ed alla navigazione in internet. Stiamo monitorando la situazione, che sembrerebbe interessare diverse zone d’Italia, con un numero maggiore di casi nelle grandi città, da Roma a Napoli, passando per Milano e Torino”.

“Ci auguriamo che la società avvisi quanto prima gli utenti del problema che si è verificato e dei tempi previsti per il ritorno alla normalità. Dal canto nostro continueremo a verificare la situazione al fine di tutelare i consumatori”.