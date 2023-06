L’AQUILA – “Una rete ospedaliera che funziona e che va incontro alle esigenze dei cittadini abruzzesi”.

A riferirlo il segretario provinciale dell’Aquila dell’Anaao, il sindacato dei medici, Loreto Lombardi, nell’intervista rilasciata oggi al TGR Abruzzo.

Per il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: “L’apprezzamento della rete ospedaliera che stiamo mettendo in atto, da parte dei medici, conferma il buon lavoro che è stato svolto in questi mesi per dotare l’Abruzzo di quei presidi sanitari capaci di dare la giusta assistenza ai cittadini”.

“Il sindacato dei medici – aggiunge Marsilio in una nota – ha riconosciuto che gli ospedali di Avezzano, Pescina e Tagliacozzo, possono migliorare le loro prestazioni grazie all’attuazione della nuova rete sanitaria. Come avevamo già avuto modo di sottolineare nel corso della presentazione, sin dall’inizio non abbiamo voluto penalizzare le aree interne, anzi abbiamo voluto dar loro un nuovo impulso. Aumento delle unità operative, valorizzazione del personale sanitario in servizio, aiuteranno a continuare quel percorso che ha visto la Corte dei Conti esprimere giudizi positivi sulla sanità nella nostra regione. È il riconoscimento del nostro lavoro da parte del sindacato dei medici oggi rappresenta una piacevole cartina al tornasole”.