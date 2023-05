RETE OSPEDALIERA ABRUZZO, TESTA (FDI): “MERITO DELLA POLITICA DEL CAMBIAMENTO”

ROMA – “La nuova rete ospedaliera abruzzese è frutto dell’ottimo lavoro svolto dal governo Marsilio e dall’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì”.

È quanto afferma in una nota il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa.

“Un impegno assunto e mantenuto, ascoltando le parti sociali, i rappresentanti di categoria e recependo le istanze di tutti i territori che, da ora, potranno beneficiare di una nuova fase di riorganizzazione sanitaria. È sempre più evidente come in Abruzzo si sia sedimentata la stagione della buona politica che, giornalmente, dimostra con i fatti come si opera il vero cambiamento”.

“Un risultato importantissimo, esito di mesi di incessante lavoro a tutela dei diritti della salute dei cittadini”, conclude Testa.