L’AQUILA – “Entro questa settimana verranno consegnati gli ultimi cantieri, 5 sono già conclusi, in poco più di 60 giorni dalla delega del commissario Domenico Arcuri“.

Lo ha detto in conferenza stampa del presidente della giunta regionale Marco Marsilio, in merito agli interventi alla rete ospedaliera Covid: “Il tutto è successo in tempo record nonostante le difficoltà q questo ci rende orgogliosi e ci fa sentire più sicuri”.

