RETE TEN-T: MARSILIO, “OK PER FERROVIA COSTA”, MA NON C’E’ NULLA PER CORRIDOIO TIRRENO-ADRIATICO

L’AQUILA – “Ho ricevuto dal ministro Giovannini l’importante notizia che la Commissione europea ha inserito la fascia adriatica nelle reti TEN-T, da Ancona a Foggia. Finalmente l’Abruzzo viene connesso all’Europa in termini infrastrutturali. Un fatto importantissimo, un risultato storico”.

Lo ha detto ieri il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel corso del Consiglio regionale riunito all’Emiciclo.

Nel mese di ottobre 2020 Marsilio ha siglato con i Presidenti di Marche, Molise, Puglia, un protocollo d’intesa sull’inclusione della direttrice Adriatica – Ionica tra le infrastrutture di rilevanza prioritaria Europea, alla luce della continua crescita dei volumi di traffico passeggeri e merci.

Buona notizia, che significa soldi europei per estendere l’alta velocità anche nel tratto ferroviario abruzzese. Non c’è però nulla per quel che riguarda il tanto evocato corridoio Tirreno-Adriatico, o Mediterraneo, dal porto di Civitavecchia a quelli di Ortona e Pescara, attraversando l’Abruzzo interno, anche qui con massicci investimenti per creare una linea di collegamento veloce per merci e persone. Non è chiaro dunque che fine farà e come potrà essere finanziata, nel nuovo scenario, il potenziamento della ferrovia Pescara-Roma, che è ancora nella fase dell0 studio di fattibilità.

“La Commissione ha tenuto un atteggiamento conservativo – ha detto lo stesso Marsilio -; la filosofia di fondo, nel negoziare con gli Stati nazionali, è stata quella di dire: ‘la rete core significa un impegno a realizzare entro il 2030 le infrastrutture necessarie, secondo determinati parametri. Si tratta di investimenti importanti, costosi e lunghi: già c’è difficoltà a completare l’esistente, non ci chiedete di aggiungere altro’. E ha aggiunto: “E’ chiaro che sulla costa adriatica, con un sistema ferroviario già relativamente veloce, il Governo ha potuto dimostrare di potercela fare a completare le opere entro il 2030 stante anche l’investimento da 5 miliardi previsto in Legge di bilancio che si aggiunge ai fondi già stanziati con il Pnrr. Era difficile, al contrario, vedersi riconosciuto un corridoio trasversale, visto che in 8 anni è impensabile realizzare una ferrovia che, di fatto, non c’è”.

Tornando alla ferrovia della costa: “L’inserimento rientra nella proposta legislativa della Commissione nella rete cosiddetta ‘Extended Core’ che consente di accedere ai finanziamenti europei per le reti di trasporto. Ora l’auspicio è che l’iter di approvazione confermi la proposta. Questa revisione porta all’inserimento della fascia adriatica da Ancona fino a Foggia: dunque, finalmente anche l’Abruzzo è stato inserito nelle reti europee; era una delle richieste che abbiamo presentato al Governo e che è stata accolta in una rete così detta extended core. Si tratta di una delle pochissime modifiche lineari: le altre sono generalmente puntuali, ad esempio l’inserimento del porto di Civitavecchia che non faceva parte della rete core”.

Interviene sulla questione anche il sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis.

“Il lavoro fatto dalla Giunta Regionale per l’estensione dei corridoi europei della rete Ten-T al sistema infrastrutturale abruzzese ha dato i suoi frutti. Il Porto di Civitavecchia e la dorsale ferroviaria adriatica sono stati inseriti nella proposta legislativa della Commissione Ue sulla rete europea. La Giunta Regionale ha avuto da tempo una interlocuzione sia con le tecnostrutture europee che con quella nazionale per proporre l’inclusione nella Core Network della sezione ‘Ancona – Bari’ lungo l’asse adriatico e della sezione Trasversale ‘Civitavecchia – Pescara – Ortona’ che collega il Tirreno con l’Adriatico.

“Si tratta di un riconoscimento importante per l’Abruzzo al fine di valorizzare la connettività delle nostre aree e quindi l’ammodernamento di linee ferroviarie, arterie stradali, porti ed aeroporti e consentirà l’accesso ai finanziamenti europei per le reti di trasporto. Ci auguriamo che l’iter di approvazione confermerà la proposta della Commissione che consentirà di collegare il Centro e il Sud del Paese al resto d’Europa. Mi corre l’obbligo di ringraziare, per il prezioso lavoro, il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo con il Direttore Ing. Emidio Primavera e il Direttore Generale Dott.ssa Barbara Morgante”

E anche D’Annuntiis commenta: “la rigidità della commissione, che ha concesso minime modifiche alla rete, ha impedito che venisse inserito anche il Corridoio Mediterraneo verso l’Italia centrale lungo l’asse Civitavecchia – Ortona che si estende dal Porto di Civitavecchia fino ai Porti di Pescara e Ortona”