RETI TEN-T: D’ALFONSO, “D’ANNUNTIIS FORSE VIENE CONSIGLIATO MALE, NON SI CAPISCE MOTIVO OSTINAZIONE”

PESCARA – “Forse l‘assessore regionale ai trasporti Umberto D’Annuntiis viene consigliato male da qualcuno, altrimenti non si spiega l’asinina testardaggine con cui i suoi comunicati insistono nel difendere una posizione indifendibile. Mettiamo subito in chiaro una cosa: E’ FALSO affermare, come ha fatto l’assessore tre giorni fa, che ‘l’Abruzzo era completamente escluso dai corridoi europei della mobilità'”.

È quanto torna a ribadire in una nota il deputato Pd Luciano D’Alfonso, che aggiunge: “C’è un documento approvato dal Parlamento europeo il 28 ottobre 2015 ed è l’emendamento n. 2 al Report A8-0279/2015 con il quale si è dato il via libera al progetto di estensione delle reti TEN-T, e precisamente del corridoio Baltico-Adriatico, alle Marche, all’Abruzzo, al Molise e alla Puglia”.

E chiede: “Mi appello alle testate giornalistiche affinché pubblichino il testo o almeno l’immagine dell’articolo 56 che si trova in coda a questo comunicato, affinché l’assessore finalmente capisca. Per completare il raggiungimento di questo traguardo, il 15 gennaio 2016 a Pescara fu persino siglato il ‘Patto per la connettività dell’Adriatico’ tra la Regione Abruzzo, l’Assemblea generale dell’Euroregione Adriatico-Ionica e la Regione di Tirana. L’accordo impegna le Regioni e gli altri enti coinvolti a sviluppare congiuntamente interventi di valore aggiunto europeo sull’area adriaticoionica”.

“Come ho già avuto modo di precisare, questo governo regionale non ha scoperto niente: ha semplicemente portato avanti una procedura già avviata dalla giunta che ho presieduto dal 2014 al 2018. Intestarsi l’intero dossier è non solo falso ma anche scorretto, in quanto implica la volontà di non riconoscere il lavoro fatto in precedenza”, conclude D’Alfonso.