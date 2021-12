RETI TEN-T: DOMANI CONFERENZA STAMPA D’ALFONSO, CON COLLEGAMENTO JAKOVCIC, RELATORE DOSSIER UE

Si svolgerà domani presso l’Officina del Senatore Luciano D’Alfonso, in via dei Marrucini 7/9 a Pescara, la conferenza stampa in merito alle Reti TEN-T.

Sarà presente, durante la conferenza, in collegamento digitale, Ivan Jakovcic, relatore di

maggioranza sul dossier riguardante l’estendimento sulla copertura delle reti TEN-T, sulla dorsale Adriatico/Ionica dal sud delle Marche fino ad Abruzzo e Molise.

Nella nota si evidenzia che “l’estensione della Rete TEN-T sulla dorsale adriatica è una eredità del lavoro svolto dalla Giunta D’Alfonso, che tanti sforzi ha profuso per far sì che anche l’Abruzzo fosse coinvolto, e non lasciato a margine, di un processo di integrazione così ampio ed articolato”.

LA NOTA COMPLETA

Il dossier pone l’accento sull’importanza di collegare le rotte del trasporto marittimo e i porti con

altre parti d’Europa, nonché sulla rilevanza delle interconnessioni con i corridoi TEN-T ;

invita i paesi partecipanti a concentrare i loro sforzi sull’attuazione dei progetti che rientrano nell’attuale rete TEN-T e di altri interventi e di altri interventi legati alla proposta di estensione di tale rete all’Europa sud-orientale/Adriatico orientale, i quali permettono di colmare il divario in termini di reti esistente nell’area adriatico-ionica.

Invita pertanto i paesi interessati a identificare i progetti infrastrutturali prioritari che apportano valore aggiunto regionale ed europeo e consiglia di prestare attenzione, tra l’altro, al completamento del corridoio baltico-adriatico, incluso il prolungamento dell’intera

dorsale ionico-adriatica, al potenziamento delle strutture portuali per un migliore collegamento delle due sponde dell’Adriatico ed elaborazione di una strategia comune da parte dei consigli

di amministrazione dei porti dell’Adriatico settentrionale per garantire approvvigionamento più completo di merci di importazione all’Europa Centrale.

Questo iter di integrazione a livello comunitario ha visto il suo avvio su iniziativa dei parlamentari

del Pd Massimo Paolucci, Andrea Cozzolino, David Sassoli, e con un ruolo da protagonista svolto dalla Regione Abruzzo a guida dell’Onorevole Luciano D’Alfonso, oltre al Capo delegazione italiana presso il Comitato delle Regioni, Enzo Bianco.

