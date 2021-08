RETRO’ ABBIGLIAMENTO, APERTO IL NUOVO PUNTO VENDITA IN CENTRO STORICO

L’AQUILA – Il vicesindaco dell’Aquila, Raffaele Daniele, questo pomeriggio ha tagliato il nastro del nuovo punto vendita di Retro’ Abbigliamento in pieno centro storico, in via Verdi. Con lui le tre sorelle Alessandra, Maria e Paola Corazza, che hanno deciso di implementare ulteriormente una presenza ormai ultraventennale in città, affiancando allo store del Globo Center questo ulteriore progetto, curato nei dettagli dall’architetto Giuseppe Cimmino.

È per noi motivo di grande soddisfazione e orgoglio investire nel centro storico dell’Aquila, dove tutto è cominciato con l’apertura del nostro primo negozio – hanno detto le tre sorelle Corazza – Purtroppo il terremoto del 2009 ci ha imposto una dolorosa riconversione, ma non abbiamo mai abbandonato l’idea di tornare nel cuore della città. Per questa ragione abbiamo lavorato alacremente a un progetto importante: uno store elegante e moderno, estremamente visibile, in una delle zone maggiormente suggestive e attrattive della città. Ringraziamo per questo la disponibilità dell’avvocato Pierluigi Pezzopane e della sua famiglia che hanno creduto senza indugio nella nostra iniziativa. Abbiamo atteso a lungo prima di prendere la decisione proprio perché volevamo qualcosa che riuscisse a lasciare il segno e rappresentare un elemento di significativa novità. Crediamo fortemente nel rilancio del nostro centro storico, come luogo identitario e di socialità, dove tornare a intrecciare rapporti stretti e diretti. Vogliamo rappresentare un punto di riferimento per la nostra clientela già affezionatissima e offrire una nuova opportunità anche per coloro vorranno avvicinarsi. Nel negozio di via Verdi abbiamo trasferito alcuni marchi storici, ma abbiamo anche ulteriormente ampliato l’offerta che va ad affiancarsi a quella dello store al Globo center, che resterà pienamente operativo”.