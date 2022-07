L’AQUILA – “Reiterate non conformità manutentive e gestionali”, “l’inadeguata gestione della manutenzione”, omissioni “nel corredare i propri programmi di manutenzione di stime e rilevi, che ne giustificassero la congruità economica della spesa preventivata”.

Sono solo alcune delle contestazioni contenute nelle 16 pagine della relazione finale del dirigente Placido Migliorino, su cui si basa il decreto di revoca in danno a Strada dei Parchi, cioè per inadempienze contrattuali, della concessione delle autostrade A24 e A25 da parte del Consiglio dei Ministri, arrivato ieri in serata, e su cui ora si giocherà una partita su risarcimenti miliardari in un contesto che inasprirà ancora di più un contenzioso che dura da anni: le istanze del Ministero per le infrastrutture e mobilità sostenibili (Mims), ma soprattutto quella notificata il 12 maggio scorso dalla concessionaria Strada dei Parchi, che nella pratica per la cessazione anticipata del rapporto in scadenza nel 2030 ha chiesto un indennizzo di 2,5 miliardi di euro.

Lo scontro tra Stato e Sdp è divampato dopo la tragedia di Genova del 14 agosto del 2018 con il crollo della infrastruttura gestita dalla famiglia Benetton quando il ministro era il pentastellato Danilo Toninelli che insieme ai dirigenti del dicastero, ha ingaggiato con Sdp un braccio di ferro sulla sicurezza.

Ma la situazione non è cambiata con i successori Paola De Micheli ed Enrico Giovannini. Tanto che si è arrivati alla revoca in danno che ha attivato preoccupazioni di una operazione che non a caso per il governatore abruzzese, Marco Marsilio “darà vita a un contenzioso micidiale” considerando che “Benetton e Atlantia sono stati liquidati con 8 miliardi di euro dopo aver fatto crollare un ponte con decine di morti”.

Intanto nel decreto di revoca si afferma che l’autostrada passerà, non oltre la data del 31 dicembre 2023, ad una società in house dell’Anas ancora da costituire e che gestirà tutte le autostrade statali. Ma intanto la stessa Anas si assume, “a decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, e “al fine di assicurare la continuità della circolazione in condizioni di sicurezza”, la gestione dell’A24-a25, facendosi carico degli interventi di manutenzione ordinaria, e si avverrà con rimborso dei relativi oneri, del personale della società di Strada dei parchi nonché delle società Parchi Global service e Infraengineering. Con l’esclusione del personale inquadrato come dirigente.

L’Anas inoltre è autorizzata ad assumere “nella misura necessaria ad assicurare lo svolgimento dell’attività” altro personale e provvederà ad applicare a riscuotere le tariffe dal pedaggio, e non sono per ora previsti aumenti.

Strada dei Parchi, Global service e Infraengineering sono poi tenute a consegnare “tutta la documentazione anche tecnica, relativa allo stato di funzionalità delle infrastrutture autostradali”, “i programmi di manutenzione in corso di esecuzione e i beni materiali” ivi compresi “i beni immobili e i beni materiali necessari per la gestione della manutenzione ordinaria delle autostrade”, nonché “a garantire al personale autorizzato l’accesso a tutta la documentazione pertinente detenuta da dette società”.

Il caso di inosservanza degli obblighi con decreto il presidente del Consiglio dei Ministri sarà nominato un commissario ad acta, che si sostituisce agli organi di amministrazione delle società.

Per quanto riguarda le contestazioni, che giustificherebbero la revoca, ecco alcuni passaggi salienti della relazione: “la società non si è mai resa conto nel corso dei 20 anni trascorsi, che alcune opere d’arte, con specifico riferimento agli impalcati a cassone, erano sollecitati dai carichi frequenti fino all’incipiente stato di fessurazione, riducendo in tal modo la durabilità dell’opera”. La società “ha dimostrato ancora una volta una inadeguata gestione delle infrastrutture in quanto non aveva mai eseguito indagini conoscitive a tergo delle canaline di rivestimento dei giunti in galleria e men che mai nella galleria Gran Sasso”.

Si parla poi “dell’inadeguatezza della gestione delle operazioni invernali che si è manifestata anche nel corso degli anni in occasione di nevicate, che hanno portato alla formazione di ghiaccio e conseguente chiusura dell’autostrada”, dei “rilievi e delle reiterate non conformità relativi alla mancata manutenzione delle barriere di sicurezza e delle opere d’arte assentite in concessione, e che hanno rilevanza anche sulla sicurezza della circolazione, costituiscono motivo di grave inadempimento di notevole importanza”. E ancora: “La società ha sempre omesso di corredare i propri programmi di manutenzione di stime e rilevi, che ne giustificassero la congruità economica della spesa preventivata”.

Il decreto di revocaricorda poi la richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura dell’Aquila nei confronti dei vertici del gruppo Toto, con ipotesi di reato come omissione totale degli interventi di manutenzione ordinaria, presunta frode nelle pubbliche forniture e presunto attentato alla sicurezza del pubblico trasporto autostradale. Questo, nonostante una recente perizia, durante il procedimento penale, escludesse problemi di sicurezza dei viadotti. Il decreto ricorda anche i procedimenti in corso nei tribunali di Pescara, Sulmona e Teramo.

Tutte contestazione rimandate sdegnosamente al mittente da Sdp, che fa parte del gruppo industriale abruzzese con 1.700 dipendenti che fa capo a Carlo Toto.

Il privato, in sella dal 2002 dopo aver rilevato le due arterie di montagna dalla gestione pubblica dell’Anas attraverso un bando comunitario, accusa il governo di aver impedito “una efficace operatività in una condizione di equilibrio economico-finanziario”

La concessionaria ha del resto ottenuto sentenze favorevoli, tra cui il blocco del pignoramento intentato da Anas sancito dal tribunale di Roma che ha riconosciuto il principio della compensazione sottolineando che lo Stato deve al privato una somma maggiore dei circa 500 milioni di euro rivendicati.

Ma in questa complessa vicenda che coinvolge anche l’acquifero del Gran Sasso (a Teramo è in corso un processo per presunto inquinamento nel tunnel), tutto ruota intorno al Piano economico finanziario, fermo dal 2013, nonostante una quindicina di versioni e due commissari, uno nominato dal governo, l’altro dal Consiglio di Stato che ha considerato inadempiente l’allora Ministero per le infrastrutture e trasporti esautorandolo dalla approvazione.

Nel Pef, oltre ai costi dei pedaggi, emerge l’altra grande questione: il mega piano di messa in sicurezza sismica di circa 6,2 miliardi di euro per rispettare i dettami della legge di stabilità del 2012, dopo il terremoto dell’Aquila, che considera le due arterie strategiche in caso di calamità naturali. Proprio la maxi commessa i cui lavori, secondo il contratto in forza alla concessionaria, poteva essere gestita in house dalla società del gruppo Toto potrebbe essere stato il vero elemento di rottura tra le parti.