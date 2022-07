REVOCA SDP, FDI: “SPAVENTA GESTIONE INFRASTRUTTURE DEL GOVERNO, RISCHIO SALASSO PER ABRUZZO”

ROMA – “Spaventa rendersi conto di come questo Governo gestisca le infrastrutture e le risorse economiche del Paese. Silenzi assordanti che si trasformano in poche ore in decreti che rischiano di costare svariati milioni alle tasche degli italiani”.

Lo affermano in una nota congiunta i deputati di Fratelli d’Italia Foti, Butti e Silvestri in Commissione Ambiente.

“La revoca della concessione delle autostrade A24 e A25 alla concessionaria TOTO e l’affidamento ad Anas S.p.a. decisa in Consiglio dei Ministri e mai discussa in Parlamento è un chiaro esempio di come questo Governo stia di fatto svilendo la democrazia rappresentativa. In più occasioni, avevamo chiesto in Commissione VIII che i Ministro Giovannini e Franco venissero a riferire sullo stato delle concessioni autostradali e sull’impatto sulla finanza pubblica delle stesse. Il nostro appello non ha avuto interlocutori. Ora si rischia un nuovo salasso in danno di quei territori del centro Italia che, a partire dall’Abruzzo, necessitano di urgenti e importanti investimenti infrastrutturali”.