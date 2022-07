REVOCA SDP, TAGLIERI: “VINTA BATTAGLIA DI CIVILTA’, M5S DA SEMPRE IN PRIMA LINEA”

L’AQUILA – “Il provvedimento sulla revoca della concessione dell’autostrada dei parchi è motivo di grande soddisfazione per il Movimento 5 Stelle”.

Così in una nota Francesco Taglieri, capogruppo M5S Regione Abruzzo, che aggiunge: “È stata vinta una battaglia di civiltà di cui andiamo molto orgogliosi e per la quale siamo in prima linea da sempre. Ora che il grande passo è stato fatto non bisogna fermarsi, è necessario lavorare per raggiungere l’obiettivo di un totale riassetto della A24 e A25 per quanto riguarda sicurezza, manutenzione, costi di pedaggio e la tutela dei lavoratori, che non possono essere abbandonati a loro stessi. Le istituzioni, di ogni ordine e grado, devono lavorare di concerto per raggiungere questi ulteriori obiettivi e dare valore a un’arteria fondamentale del nostro territorio”.