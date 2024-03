RFI: INTERRUZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA NELLA TRATTA SAN VITO-LANCIANO – TERMOLI

LANCIANO – A causa di importanti lavori sull’infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI) è prevista la chiusura della linea dalla stazione di San Vito/Lanciano a quella di San Severo dall’8 al 19 aprile, ad esclusione di sabato e domenica.

Pertanto, dal giorno 8 al giorno 12 e dal 15 al 19 aprile, tutti i treni TUA diretti a Vasto San Salvo e Termoli termineranno la corsa nella stazione di San Vito/Lanciano. I viaggiatori potranno proseguire il viaggio con il servizio di autobus sostitutivi.

Nello stesso periodo, i viaggiatori in partenza dalle stazioni di Termoli, Vasto S. Salvo, Porto di Vasto, Casalbordino e Fossacesia, fino a S. Vito/Lanciano dovranno utilizzare il servizio automobilistico sostitutivo. L’orario di partenza degli autobus dalle stazioni intermedie è indicativo e dipende dalle condizioni del traffico stradale, le corse potrebbero pertanto subire ritardi. Inoltre, la corsa del treno Lanciano – L’Aquila 23936/23941/23924, in partenza da Lanciano alle ore 8.55, sempre nel periodo 8 – 19 aprile, sarà limitata a Pescara P.N. e non è quindi diretta a Pescara C.le.