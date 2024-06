RFI, LINEA AVEZZANO – ROCCASECCA: AL VIA IN ESTATE INTERVENTI DI POTENZIAMENTO TECNOLOGICO

AVEZZANO – La linea Avezzano-Roccasecca, dal 30 giugno al 31 agosto, sarà oggetto di importanti lavori di ammodernamento e rinnovamento, infrastrutturale e tecnologico, che comporteranno variazioni al programma di circolazione dei treni.

I lavori – si legge in una nota di Rfi – consistono nel rinnovo e contemporaneo risanamento dei binari, [8 chilometri tra Civita D’Antino e Balsorano], nella impermeabilizzazione delle gallerie e in interventi funzionali all’upgrade del sistema ERTMS (European Rail Transport Management System), il più evoluto per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni.

Rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento, la tecnologia ERTMS garantisce prestazioni più elevate, un contenimento dei costi di gestione e di manutenzione e un sensibile miglioramento della qualità del servizio e della regolarità della circolazione, in termini di affidabilità infrastrutturale e di gestione delle anormalità.

Tali attività, dal valore complessivo di oltre 5 milioni di euro, vedranno impegnati circa 90 tra operai e tecnici di RFI e altre ditte appaltatrici.