RFI: RIATTIVATA LINEA AVEZZANO – ROCCASECCA, MODIFICHE CIRCOLAZIONE TRENI

L’AQUILA – Da lunedì 15 settembre riapre la linea Avezzano – Roccasecca.

È quanto si legge in una nota delle Ferrovie dello Stato.

Fino al 13 dicembre sono previsti lavori di potenziamento tecnologico dell’infrastruttura, che determineranno modifiche alla circolazione di alcuni treni.

Dal 15 settembre al 13 dicembre è prevista l’interruzione dell’intera linea dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e nei fine settimana dalle 22 del venerdì alle 13.55 della domenica. Il servizio sarà garantito con bus dedicati, messi a disposizione dal Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), e accessibili con un regolare biglietto/abbonamento ferroviario.

I bus, per ottimizzare i tempi di percorrenza, effettueranno le fermate nei punti più idonei rispetto alla stazione di riferimento: i punti di sosta sono comunque indicati sul sito Trenitalia e da apposite locandine apposte nelle stazioni ferroviarie. I posti disponibili sui bus possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto e i tempi di percorrenza possono variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO TECNOLOGICO

Parte la nuova fase di interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico per la linea Avezzano – Roccasecca, che comporteranno variazioni al programma di circolazione dei treni.

Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) – iniziati il 10 febbraio proseguiranno fino a dicembre – saranno funzionali all’installazione del sistema ERTMS, (European Rail Traffic Management System) il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, una tecnologia che permette di sfruttare appieno il potenziale della rete e di gestire in modo più efficiente eventuali anormalità. Un upgrading degli attuali sistemi di gestione e supervisione della circolazione agli standard usati sulle linee ad Alta Velocità.

Il nuovo sistema garantirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio.

Gli interventi, dal valore complessivo di oltre 38 milioni di euro, vedranno impegnati circa 30 tra operai e tecnici di RFI e delle altre ditte appaltatrici.

Le modifiche di circolazione dei treni sono già inserite sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie.