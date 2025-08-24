RFI: RIPRENDE CIRCOLAZIONE SU LINEA SULMONA – L’AQUILA

SULMONA – Riprenderà domani, lunedì 25 agosto, – come da programma – la circolazione sulla linea Sulmona–L’Aquila, dove RFI (Gruppo FS Italiane) sta ultimando le attività di sviluppo infrastrutturale e tecnologico iniziate lo scorso 7 luglio.

Ad annunciarlo, in una nota, Rfi.

I principali interventi – svolti in un periodo, come quello estivo, in cui minore è la richiesta di mobilità e di conseguenza più contenuti gli impatti legati alla sospensione del servizio sulla linea – hanno riguardato l’attrezzaggio ERTMS* (European Rail Traffic Management System) della linea, il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, la sostituzione di alcuni deviatoi (nelle stazioni di San Demetrio, Beffi, Molina, Raiano) e il consolidamento strutturale per le gallerie di Goriano Valli e di San Venanzio e di un Ponte canale in località Molina.

Le attività hanno visto ogni giorno impegnati circa 50 tra operai e tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici.

L’investimento relativo all’intero intervento di attrezzaggio tecnologico con il sistema ERTMS sull’intera linea Terni – Rieti – L’Aquila – Sulmona, iniziato ad agosto del 2023, ha un valore complessivo di oltre 220 milioni di euro, finanziato con fondi PNRR.

Rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento, la tecnologia ERTMS garantisce prestazioni più elevate, un contenimento dei costi di gestione e di manutenzione e un sensibile miglioramento della qualità del servizio e della regolarità della circolazione, in termini di affidabilità infrastrutturale e di gestione delle anormalità