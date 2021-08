RIABITARE CON L’ARTE: 13 ARTISTI NEI COMUNI DEL CRATERE 2009, IL VIDEO

L’AQUILA – LAB-8 Riabitare con l’arte sta entrando nel vivo in queste settimane: finanziato con fondi RESTART (Delibera CIPE n.49 del 10.08.2016), il Progetto, patrocinato dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni dell’Area Cratere e realizzato dai comuni di Fontecchio, Fossa, Ocre e Barisciano e dalla società Carsa S.r.l., è stato ideato per promuovere lo sviluppo locale nell’ambito della ricostruzione post sisma.

Il Progetto offre l’opportunità a numerosi artisti internazionali multidisciplinari di trovare nei borghi abruzzesi nuova ispirazione.

Gli artisti stanno coinvolgendo attivamente il territorio attraverso progetti di arte afferenti a vari ambiti, allo scopo di rendere gli abitanti dei piccoli borghi parte attiva nell’accoglienza e nella relazione con gli ospiti internazionali.

L’ obiettivo è anche quello di instaurare una nuova strategia di sviluppo turistico, capace di coniugare la visibilità globale della regione Abruzzo, i network e lo storytelling che gli artisti porteranno con loro, con i valori, le tradizioni e le memorie di luoghi radicati nell’arte e nella storia.