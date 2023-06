RIATTIVATA LA CABINOVIA A PRATI DI TIVO, “D’ANNUNTIIS,”OPERAZIONE A TEMPO RECORD”

TERAMO – “Esprimo soddisfazione per la riapertura della cabinovia ai Prati di Tivo – dichiara il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis – La Regione, pur non avendo competenze né responsabilità sulla crisi di Prati di Tivo, quando deve intervenire lo fa a tempo di record. Ne è dimostrazione l’autorizzazione all’esercizio rilasciata in poche ore, che ha permesso la riapertura in questo week end e risposto alle attese degli operatori e degli appassionati della montagna. Ha dimostrato , inoltre , la vicinanza al territorio investendo risorse per interventi sulla viabilità provinciale e sulla realizzazione del progetto che a Pietracamela e Fano Adriano verra’ finanziato con i fondi complementari del Pnrr dalla Cabina di regia che vede decisori la Regione e la Struttura commissariale sisma. La scheda progettuale prevede investimenti per 2 milioni e 400 mila euro con interventi che mirano a favorire la destagionalizzazione turistica del comparto montano teramano ed e’ stata condivisa con i Comuni di Pietracamela e Fano Adriano.

” Il nostro impegno – conclude il Sottosegretario D’Annuntiis – è quello di spendere i fondi a disposizione, velocizzare le procedure e reperire ulteriori risorse per lo sviluppo”.