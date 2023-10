RIAPERTURA COMPLESSO SPORTIVO SANTA BARBARA ALL’AQUILA: I SINDACATI, “SI TACE SULLE MAESTRANZE”

L’AQUILA – “Abbiamo appreso dagli organi di stampa e dalla pagina ufficiale Fb del Centro Sportivo Santa Barbara L’Aquila dell’imminente riapertura del complesso sportivo . Come Organizzazioni Sindacali F.P e SLC Cgil , abbiamo chiesto il primo incontro in data 12/05/2023, forti dell’applicazione della clausola sociale prevista nel Capitolato di gestione che prevede nello specifico ” l’affidatario si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente gestore”.

“In data 28/09/2023 non avendo ricevuto risposta ci siamo trovati costretti a sollecitare l’incontro, ma a distanza di 3 giorni dalla riapertura tutto tace. Presumibilmente l’ assenza di una risposta da parte degli attori coinvolti nel processo decisionale è dovuta al loro ligio impegno rivolto a tutelare le Lavoratrici ed i lavoratori applicando la citata clausola sociale in maniera puntuale e pedissequa. Sollecitiamo comunque un incontro con il Comune dell’Aquila quale committente e con L’ATI Petuziana Sport-Asd Rari Nantes- L’Aquila- MFS di Salvi Fabrizio & C in qualità di gestore, al fine di verificare che il loro proficuo lavoro sia servito a tutelare i livelli occupazionali nonché i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori con la corretta applicazione della clausola sociale”.

“In assenza di un riscontro e del riassorbimento del personale dipendente del precedente gestore la FP e SLC CGIL attiveranno ogni utile iniziativa utile a tutelare i diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori che attendono di uscire dalla precaria condizione di vita generata dalla vicenda”.