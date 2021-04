RIAPERTURA SCUOLE, AL VIA CAMPAGNA SCREENING AD AVEZZANO

AVEZZANO – Scatta un nuovo screening anticovid preriapertura delle scuole situate all’interno del territorio comunale di Avezzano: alla vigilia del ritorno in classe nelle scuole comunali l’amministrazione Di Pangrazio fa scattare una nuova giornata di controlli rivolti in primis agli studenti e al personale scolastico.

La campagna di controlli con tamponi antigenici, sempre in forma gratuita, è in programma domani, dalle 9 alle 18, nei locali della palestra dello stadio dei Pini, in prima battuta messi a disposizione della Asl per l’avvio della campagna di vaccinazione.

Il Comune, quindi, nell’ottica di individuare e isolare i positivi asintomatici, riapre la palestra dello stadio dei Pini.

“Per superare la fase di emergenza – dice il sindaco, Gianni Di Pangrazio -, occorre tenere la guardia ancora alta. La serie di screening organizzati dal Comune punta al contenimento dei contagi in vista della vaccinazione di massa in proiezione immunità di gregge. Fino ad allora è importante il controllo del virus e un atteggiamento responsabile da parte di tutti noi, istituzioni e cittadini, poiché la battaglia contro il virus si vince con un grande gioco di squadra”. Lo screening promosso dal Comune vedrà ancora in prima fila gli assessori Maria Teresa Colizza e Patrizia Gallese, il personale del Coc e i volontari della Protezione civile”.