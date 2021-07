RIAPERTURA SVINCOLO AUTOSTRADALE POPOLI, SANTANGELO: “CATTEDRALE NEL DESERTO”

L’AQUILA – “Ricevo quotidianamente da decine di cittadini abruzzesi richieste di notizie circa le tempistiche per la riapertura dello svincolo autostradale di Bussi-Popoli che consente l’immissione in autostrada per gli automobilisti provenienti da L’Aquila e Popoli, la cui chiusura, risalente ormai a tempo immemore, sta’ creando notevoli disagi alla circolazione, costringendo gli automobilisti che vogliono raggiungere Pescara, ad immettersi sulla Tiburtina”.

A scriverlo in una nota Roberto Santangelo, vice presidente vicario del consiglio regionale d’Abruzzo, che aggiunge: “E’ sotto gli occhi di tutti la pericolosità che si è venuta a creare a seguito del convogliamento forzato delle automobili e dei mezzi pesanti sulla bretella interna; l’arrivo dell’estate ha sicuramente peggiorato la situazione per aumento di traffico verso le zone costiere, senza considerare che il tratto di strada in questione è via di transito dei trasportatori e mezzi pesanti che servono la zona industriale limitrofa”.

“A nulla più valgono le promesse di una rapida soluzione fatte da Anas e Strada dei Parchi; l’ultima in ordine di tempo relativa alla realizzazione di una rotatoria è ormai datata i primi di gennaio”, prosegue.

“Corre l’obbligo, questo punto, chiedere lumi sia ad Anas che a Strada dei Parchi circa le iniziative concrete e le date certe di una soluzione definitiva a tale problema; porterò l’interrogazione nella sede istituzionale del Consiglio dove, sono certo, troverò l’interesse bipartisan alla necessità di chiarezza e di soluzioni rapide; parlare di infrastrutture, fondi europei e di recovery fund non può oscurare la necessità di risolvere in primis le problematiche che il cittadino si trova a dover affrontare nel suo piccolo ma grande quotidiano”, conclude Santangelo.