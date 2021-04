RIAPERTURE, A ROMA SCONTRI TRA MANIFESTANTI E FORZE DELL’ORDINE: POLIZIOTTI FERITI

ROMA – Momenti di alta tensione davanti Montecitorio, con scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine, schierate in assetto anti sommossa. A manifestare davanti la Camera, da alcune ore, sono diverse categorie di esercenti commerciali le cui attività sono ancora chiuse per le norme anti Covid (tra cui ristoranti, palestre, ambulanti).

Due i poliziotti feriti, secondo le prime informazioni. Uno è stato ferito al volto, a causa del lancio di un oggetto. L’agente ha ricevuto una prima medicazione a Palazzo Chigi, sede del governo, ora verrà però portato in ospedale per un controllo più accurato. Un altro, giovane, era in borghese, per questo non munito di casco protettivo. Ha riportato una ferita profonda alla testa, tanto da aver perso parecchio sangue. Inizialmente, prima dell’arrivo dell’ambulanza, è stato aiutato da colleghi e vigili urbani presenti, che gli hanno dato dei fazzoletti per tamponare la ferita. All’incrocio di via della Colonna Antonina con via dei Bergamaschi sono rimasti a terra diversi fazzoletti intrisi del sangue dell’agente.

La manifestazione va avanti ormai da tre ore, i mezzi blindati della Polizia continuano a tenere blindata la piazza, separando piazza Montecitorio da Palazzo Chigi, dove attorno alle 17 è rientrato il premier Mario Draghi dopo la trasferta in Libia.

Mentre nelle prime fase della manifestazione la situazione sembrava tranquilla, con le proteste che si limitavano a cori e urla nei megafoni, da alcuni minuti la tensione è andata crescendo, con lanci di fumogeni e alcuni manifestanti che hanno tentato di sfondare le transenne a protezione della piazza. Le forze dell’ordine hanno contenuto i tentativi di sfondamento, fermando alcuni manifestanti. Oltre ai fumogeni, sono state lanciate anche alcune bottiglie.

Le forze dell’ordine sono riuscite a contenere e bloccare i manifestanti, che volevano sfondare le transenne che delimitano e proteggono tutta l’area antistante Montecitorio. I manifestanti stanno continuando a manifestare, con slogan al grido di “buffoni, buffoni” e “libertà, libertà”.

Presenti in piazza alcune bandiere blu con la scritta “Italexit”, il movimento fondato dal senatore ex M5s Gianluigi Paragone. Poco prima degli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, il deputato ex FI e ora nel Misto, Vittorio Sgarbi, aveva svolto un piccolo comizio. Tra le curiosità, in piazza anche un manifestante con indosso un copricapo con le corna, simile a quello indossato lo scorso gennaio da un manifestante durante l’assalto a Capitol Hill a Washington.