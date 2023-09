RIAPRE IL BIVACCO PELINO SUL MONTE AMARO: CONCLUSI PRIMI LAVORI DI MANUTENZIONE

SULMONA – Con la conclusione del primo intervento dei lavori di manutenzione, il bivacco Cesare Mario Pelino in località Monte Amaro, nel Parco Nazionale della Maiella, Comune di Pacentro, è tornato fruibile dallo scorso 21 settembre.

A renderlo noto la Sezione del Club Alpino Italiano di Sulmona.

Come da programma, le operazioni di intervento di manutenzione hanno riguardato la parte esterna del bivacco.

La Sezione del Club Alpino Italiano di Sulmona inoltre, fa sapere, intende “programmare per fine primavera-inizio estate prossima un nuovo intervento di manutenzione per il rinnovo e la sistemazione degli interni del bivacco con azioni migliorative, così da garantire una fruibilità più confortevole e sicura ai frequentatori della montagna, con l’augurio e la speranza che il tutto venga preservato nelle migliori condizioni possibili per un corretto e civile utilizzo dello stesso da parte di tutti”.

“Ci preme ricordare che le spese dei lavori sono state finanziate da privati e dalla stessa Sezione senza alcun intervento di Enti pubblici che pur avrebbero interesse a mantenere in efficienza una struttura ricettiva del genere. Infine, non senza coinvolgimento emotivo, vogliamo ricordare l’apporto dei volontari senza i quali l’importante opera, di cui ne beneficia tutto il sistema montano dell’appennino abruzzese, non sarebbe stata possibile. Il valore del volontariato e del Club Alpino Italiano ha toccato intensità che non possono essere sottaciute è quindi doveroso dire che 13 soci volontari appartenenti alla sezione CAI di Sulmona, al CNSAS e all’Associazione AIGAE, a turnazione, hanno raggiunto il bivacco a piedi restando in quota per tutto il periodo necessario e affiancati a valle da una squadra di supporto logistico di 6 soci volontari della Sezione CAI di Sulmona”.

Inoltre la Sezione del Club Alpino Italiano di Sulmona, oltre ai propri soci (Adeante Valter, Tarquini Giovanni, Bezzu Roberto, Pizzocchia Giovanni, Le Donne Lucio, Delli Navelli Eraldo, Marcantonio Adriano, Proietto Tonino, Di Stefano Ruggiero, Capaldo Domenico, Nicola Monterisi, De Chellis Serena, Blasioli Giordano e Restaino Nino), desidera ringraziare pubblicamente tutti coloro che con il loro supporto e la loro collaborazione attiva hanno voluto far sì che questo primo intervento fosse portato a termine:

Architetto Marcello Borrone – Componente Struttura Nazionale Rifugi del Club Alpino Italiano; Soccorso Alpino Guardia di Finanza (SAGF) – Roccaraso; Gruppo Aereo Guardia di Finanza – Pescara; Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila; Confetti Pelino – Sulmona; Pingue Supermercati srl – Sulmona; Carrefour – Sulmona e Pratola Peligna; Eurospin – Sulmona; Elettrodomestici M. Di Ruscio – Sulmona; Elettrodomestici A. Cautela – Pratola Peligna; Puglielli srl – Pratola Peligna; Vernici Proietti – Sulmona; Croce Rossa Italiana Comitato di Sulmona; Protezione Civile Comunale – Sulmona; Ing. Stefano Evangelista – Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico Sulmona; Cinzia Berardinelli – Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico Pescara; Manuel Marini, Bruna Di Giannantonio e Filippo Rapposelli – Guide AIGAE; Elio Di Martino – Sulmona; Vittorio D’Andrea – Pratola Peligna; Artisanitas – Sulmona; Associazione Corsa degli Zingari – Pacentro; La Puteca – Pacentro; Bar Gigi – Pacentro; Zip Line Maiella – Pacentro; Massimo Angelilli – Pacentro; Massimo Di Mercurio – Pacentro.