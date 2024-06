RIAPRE LA CABINOVIA DI PRATI DI TIVO: D’ANNUNTIIS, “AUTORIZZAZIONE IN TEMPO RECORD”

TERAMO – “Rilasciata oggi, in tempo record, dal Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo l’autorizzazione temporanea al pubblico esercizio della seggio-cabinovia dei Prati di Tivo”.

A darne notizia l’assessore regionale alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis, che aggiunge: “Voglio ringraziare tutta la struttura regionale che in soli due giorni ha verificato la completezza della documentazione e rilasciato la relativa autorizzazione”.

“Dopo il periodo invernale, durante il quale la stazione è rimasta chiusa a causa delle ben note problematiche di tipo valanghivo, a partire dalla data odierna, a seguito dell’acquisizione dei pareri e degli assensi di legge nonché, in particolare, a seguito delle prove effettuate sull’impiantistica, il prossimo weekend la comunità potrà recarsi nella nostra splendida località di Prati di Tivo potendo usufruire anche della cabinovia per poter agevolmente accedere alla sentieristica in altitudine”, conclude.