L’AQUILA – Riaprirà al pubblico domani, mercoledì 13 agosto, la funivia del Gran Sasso d’Italia dopo la sostituzione delle quattro funi portanti.

L’ANSFISA, L’Agenzia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), in qualità di Ente statale competente, oggi ha ha rilasciato il nulla osta per la riapertura al pubblico.

Dopo solo tre mesi dall’avvio dei lavori, l’impresa affidataria GRAFFER SRL di Lonato del Garda (BS) è riuscita a completare la sostituzione delle funi portanti con competenza e celerità.

Il nulla osta all’apertura dell’impianto è firmato dal dirigente generale dell’ANSFISA: l’ingegnere Pietro Marturano, lo stesso che ne aveva decretato la chiusura dopo l’esposto che aveva messo in dubbio la sicurezza dello stesso. L’esposto era stato presentato in Prefettura da Gianfranco Cocciolone noto appassionato di montagna. Poi gli atti sono stati trasferiti al Ministero che ha bloccato gli impianti, decisione poi confermata dal Tar anche se il Comune ha fatto ricorso al Consiglio di Stato e si attende il verdetto.

Completate tutte le fasi tecniche per la sostituzione delle funi e le successive verifiche – tutte con esito positivo – sono arrivati i due passaggi formali conclusivi per poter procedere alla riapertura dell’impianto.

La riapertura della funivia segue la collaborazione istituzionale tra Ministero dei trasporti (MIT), Agenzia per la sicurezza dei trasporti (ANSFISA) ed Amministrazione comunale dell’Aquila che hanno lavorato in sinergia per addivenire all’attuale apertura al pubblico dopo gli importanti lavori per la messa in sicurezza. E adesso cittadini e turisti potranno godersi la loro funivia già da domani.

L’intervento, interamente finanziato dal Comune dell’Aquila attraverso fondi reperiti in tempi rapidi dall’applicazione dell’avanzo di bilancio, è stato portato a termine nei tempi previsti: la documentazione tecnica, comprensiva del corretto esito dei lavori e delle verifiche effettuate sull’impianto, è stata consegnata all’ANSFISA, dal Comune dell’Aquila, nei termini stabiliti.

Ora, con l’ottenimento dell’ultima autorizzazione da parte del direttore d’Esercizio, sarà possibile riaprire l’impianto per le festività di Ferragosto, come programmato dal Comune dell’Aquila.

Ma i lavori non finiscono qui. Al termine della stagione estiva, probabilmente la funivia dovrà fermarsi ancora, questa volta per l’esecuzione dei lavori previsti dalla revisione generale dell’intero impianto (già prescritti dallo stesso ingegnere Marturano in fase di primo rilascio del nulla-osta).

L’Amministrazione comunale è già al lavoro per affidare l’incarico di progettazione e, successivamente, appaltare i lavori di realizzazione della revisione generale.