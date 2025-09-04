RIAPRE L’IMPIANTO SPORTIVO DI MONTORIO AL VOMANO: PISCINA E PALESTRA, OPEN WEEK DA 8 AL 14 SETTEMBRE

MONTORIO AL VOMANO – Dopo una significativa riorganizzazione e con la nuova gestione affidata ad Abruzzo Sport, l’impianto sportivo comunale di Montorio al Vomano riapre finalmente le porte alla cittadinanza. La struttura torna così a disposizione di tutti, con un’offerta rinnovata e pensata per rispondere alle esigenze di ogni fascia d’età, dai bambini agli adulti, dagli appassionati di sport agli atleti che puntano all’agonismo.

In piscina, oltre ai tradizionali corsi di nuoto per grandi e piccoli, ci saranno tante novità: dall’avviamento alla pallanuoto alla scuola di nuoto sincronizzato, passando per i percorsi “Esordienti” e “Propaganda”, ideati per avvicinare i più giovani al mondo delle competizioni. In palestra, invece, si riparte con i corsi di fitness e tonificazione, con lo spinning e con le attività cardio ad alta intensità. Una particolare attenzione è rivolta anche ai bambini, che potranno cimentarsi nel karate già a partire dai 5 anni, vivendo lo sport come esperienza educativa oltre che motoria.

L’impianto offrirà inoltre formule agevolate per famiglie, studenti universitari e over 65, con l’obiettivo di rendere l’attività sportiva sempre più accessibile e inclusiva. Già dal 1° settembre la segreteria è a disposizione per informazioni e iscrizioni, mentre dall’8 al 14 settembre si terrà la Open Week, un’intera settimana in cui sarà possibile provare gratuitamente corsi e attività. Il via ufficiale di tutte le attività è previsto per il 15 settembre.

“La riapertura dell’impianto sportivo di Montorio al Vomano – dichiara il sindaco Fabio Altitonante – rappresenta un traguardo importante per la nostra comunità. Non si tratta soltanto di restituire alla cittadinanza una struttura moderna e funzionale, ma di creare un luogo di socialità, salute e crescita per bambini, giovani, adulti e anziani. Siamo orgogliosi di aver reso possibile questo risultato, che va nella direzione di una Montorio sempre più attenta al benessere e alla qualità della vita dei suoi cittadini”.

L’appuntamento è all’impianto sportivo comunale di Montorio al Vomano, che torna a essere un punto di riferimento per lo sport e la vita sociale del territorio.

Per informazioni, è possibile telefonare al numero 0861/279163 o inviare una e-mail a info@abruzzosportsrl.it.