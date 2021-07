“RIAPRIRE SUBITO LE NAIADI”,  PETTINARI ALLA MANIFESTAZIONE DI QUESTA MATTINA A PIAZZA UNIONE

“Ho partecipato questa mattina alla manifestazione tenutasi in Piazza Unione al fianco dei lavoratori delle Naiadi, per chiedere che la struttura sportiva venga riaperta e riconsegnata alla città prima possibile. E’ inaccettabile che, a causa di spaccature politiche nella maggioranza e all’incapacità del centrodestra abruzzese di trovare una soluzione percorribile, non si riesca a trovare la quadra sull’affidamento della gestione”.

Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che questa mattina ha avuto anche un confronto con lo stesso presidente Marsilio sul tema.

“Ho espressamente chiesto al presidente della Regione di intercedere con la sua maggioranza per superare ogni indugio – continua Pettinari – il complesso Naiadi deve tornare operativo, ce lo chiedono i tanti lavoratori della struttura e i cittadini del pescarese che da troppo tempo devono rinunciare al servizio. Parliamo di un fiore all’occhiello della nostra città. Un bene inestimabile che ha dato il via alla carriera di tanti prestigiosi atleti e di cui si serve da anni tutta la provincia. La struttura non può essere abbandonata a sé stessa. Lega, Fratelli D’Italia e Forza Italia buttino giù l’ascia di guerra al loro interno e pensino al bene di tutto il territorio”, conclude.