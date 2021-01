L’AQUILA – Anche in Abruzzo oggi sono tornati in classe i bambini delle scuole d’infanzia, gli alunni delle elementari e delle medie mentre a partire dall’11 gennaio, come stabilito dall’ultimo Dpcm del Governo, sarà la volta gli studenti delle superiori, sebbene solo al 50%. Poi nella nella settimana successiva si passerà al 75%.

Un evento dall’alto valore simbolico, in questa giornata, si celebrerà alle 11:45 davanti l’ingresso della scuola primaria Mariele Ventre a L’Aquila, dove sarà scoperta la targa inaugurale del nuovo edificio.

Saranno presenti il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il direttore dell’ufficio scolastico regionale Antonella Tozza e il dirigente scolastico, Gabriella Liberatore, il dirigente del settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila, Mauro Bellucci.

Saranno 18 le classi della scuola primaria che riprenderanno le lezioni nel nuovo plesso, dove è terminata l’opera di demolizione e ricostruzione a seguito del sisma 2009.

I lavori, per un importo complessivo di 5,2 milioni di euro, consegnati nel gennaio 2018, hanno restituito alla comunità una struttura all’avanguardia sotto il profilo della funzionalità, della tecnologia e della sicurezza, dotata di isolatori sismici, impianti di ultima generazione in grado di ottimizzare i consumi, attrezzature e aree verdi che rendono gli spazi accoglienti e a misura di studente.

“L’Abruzzo è pronto”, aveva detto l’assessore regionale Pietro Quaresimale, “lo eravamo con le superiori al 75%, lo siamo ora al 50%, siamo in contatto continuo con le istituzioni interessate, in primis con il direttore dell’ufficio scolastico regionale, i prefetti delle quattro province, i vertici dirigenziali della scuola e con i nostri Dipartimenti.

“La scuola è un valore aggiunto sia per l’istruzione sia per la socializzazione dei giovani, è un comparto che va tutelato e incentivato nonostante la pandemia, senza la scuola si pagherebbe uno scotto ancora più grave dopo quello sanitario ed economico”.

Quaresimale sottolinea in particolare che i trasporti sono stati potenziati dalla società di trasporto pubblico regionale Tua e che l’assessorato alla Sanità ha diramato un protocollo generale di comportamento.

“Ricominciamo in sicurezza, sono in atto anche screening di massa voluti della Regione e tra studenti e docenti voluti dai Comuni con il supporto della Protezione Civile Regionale – continua Quaresimale -, vogliamo confermare i buoni dati attuali e l’Rt più basso in Italia riaprendo le scuole con l’auspicio che i cittadini non abbassino la guardia”.

Terminato ieri a L’Aquila, a questo proposito, lo screening gratuito con test rapidi per la popolazione scolastica a L’Aquila.

Oltre 4.600 tamponi in quattro giorni e nessun positivo. Sono stati complessivamente 4.641 i test rapidi effettuati nel corso dello screening gratuito per la popolazione scolastica dell’Aquila, che si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi. Durante i quattro giorni delle operazioni (3, 4, 5 e 6 gennaio) non sono stati registrati tamponi positivi al covid-19.

Nell’ultima giornata di attività sono state 937 le persone che si sono sottoposte allo screening, 723 studenti, 140 docenti e 74 operatori scolastici non docenti. In totale, gli studenti che hanno aderito al test sono stati 3.528 (1.837 delle scuole superiori, 774 delle medie e 917 delle primarie), gli insegnanti 833 e gli addetti non docenti 280.

