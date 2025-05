RIAPRONO LE GOLE DI AIELLI-CELANO: DA LUNEDI 19 VISITE AL CANYON D’ABRUZZO

AIELLI – Non manca molto all’estate e, mentre la bella stagione si fa strada, il Parco Sirente Velino si candida a recitare, ancora una volta, il ruolo di protagonista del turismo aquilano. Tra i luoghi più amati, le Gole di Aielli Celano, nell’aquilano, considerate il Grand Canyon dell’Appennino centrale, sono prossime alla riapertura.

Da lunedì 19 maggio, infatti, le Gole saranno nuovamente accessibili e visitabili, offrendo ai turisti un caratteristico percorso di trekking tra i più affascinanti nel perimetro del Parco, che attraversa un luogo dalla bellezza selvaggia e unica che non smette mai di sorprendere gli amanti della natura. Il Parco Sirente Velino ricorda che per visitare le Gole è obbligatoria la prenotazione, da effettuare sul sito internet ufficiale dell’ente. Infatti, dal 19 maggio al 31 ottobre, per garantire ad ogni frequentatore delle Gole di Aielli Celano di godere di un’escursione senza assembramenti e a maggiore tutela degli ambienti, l’accesso al sito sarà limitato tramite prenotazione online gratuita a questo indirizzo https://www.parcosirentevelino.it/gole_celano.php .

La prenotazione può essere effettuata da chi intenda accedere alle gole nello specifico senso di percorrenza: da La Foce a Val d’Arano (fino a 80 persone al giorno) da Val d’Arano a La Foce (fino a 80 persone al giorno) e nella specifica fascia oraria: dalle 07.00 alle 10.00 (fino a 30 persone per senso) dalle 10:00 alle 13:00 (fino a 30 persone per senso) dalle 13:00 alle 15:00 (fino a 20 persone per senso) in modo da limitare ad un massimo di 160 persone al giorno, tra adulti e bambini, nelle diverse fasce orarie e sensi di percorrenza.