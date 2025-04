RIATTIVATA LA LINEA BUS TRA SAN SALVO E L’AQUILA: PROSPERO E D’ANGELO, “UN BENE PER GLI UTENTI”

VASTO – “Accogliamo con grande soddisfazione la riattivazione, a partire dal 5 maggio 2025, della linea autobus San Salvo – Vasto – Val di Sangro – Lanciano nel chietino e L’Aquila, che rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità di studenti, lavoratori e pendolari del nostro territorio. Ringraziamo la DicarloBus per aver dimostrato sensibilità e attenzione verso le istanze dell’utenza, riportando in servizio una linea commerciale di grande utilità per il collegamento tra la costa adriatica e il capoluogo regionale”. Lo affemano in una nota Francesco Prospero Consigliere Regionale e Filippo D’Angelo che è Consigliere Comunale di Cupello (Chieti).

“Questa iniziativa, che parte in via sperimentale il lunedì e il venerdì, rappresenta un primo passo verso una mobilità più moderna, equa e sostenibile. Riteniamo che la sperimentazione riconoscerà l’importanza e la strategicità di questa linea, e rinnoviamo il nostro impegno affinché, all’esito positivo di questa fase, la Regione possa prevedere un contributo strutturale per garantirne la sostenibilità economica e la continuità nel tempo. Continueremo a lavorare in sinergia con le istituzioni e i cittadini per rafforzare i collegamenti, contrastare l’isolamento delle aree periferiche e promuovere il diritto alla mobilità per tutti”.