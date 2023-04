RICATTI ALLA CLINICA INI, CONDANNATI SINDACALISTA E CARABINIERE, ORA RISARCIMENTO DANNI

ROMA – “L’offerta di produrre una relazione “benevolente” nell’ambito di ‘indagine giudiziaria in corso sul gruppo nazionale Ini, che ha un importante divisione anche a Canistro in provincia dell’Aquila, in cambio dell’assunzione di un consulente, a 250 mila euro l’anno. Respinta al mittente dalla clinica privata fondata da Delfo Galileo Faroni, e subito denunciata alle autorità competenti.

Per questi fatti, con l’accusa di corruzione e induzione a promettere utilità, è stato condannato Andrea Paliani, ex autista del fondatore di Avanguardia nazionale Stefano Delle Chiaie ed ex sindacalista del Sicel, conosciuto come “Geppo” negli ambienti dell’estrema destra.

Condannato a sei anni invece il carabiniere Giuseppe Costantino per gli stessi reati contestati a Paliani.

La vicenda risale al 2018, allorché la procura di Velletri stava svolgendo indagini sull’Ini. Paliani contattò il consigliere di amministrazione della società, Cristopher Faroni, figlio del fondatore della clinica, proponendogli una relazione “favorevole” nell’indagine con tanto di firma del carabiniere Costantino.

La contropartita sarebbe stata l’assunzione di Alessandro Tricarico, consulente del lavoro, con lo stipendio annuale di 250.000 euro.

Faroni non ci ha pensato due volte a denunciare Paliani, Costantino ed anche Tricarico, arrestati nel novembre 2019.

Paliano e Costantino dovranno versare anche un congruo risarcimento danni da quantificare in sede civile.