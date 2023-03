RICERCA: DANTE LABS LANCIA VERSIONE BETA DI “AVANTI”, SOFTWARE PER L’INTERPRETAZIONE DEL GENOMA

L’AQUILA – Un software B2B all’avanguardia incentrato sulla intelligenza artificiale, studiato per l’interpretazione dei dati genomici grezzi e che restituisce come output pannelli intuitivi, chiari e personalizzati, in meno di 5 minuti, preziosi per approfondimenti clinici, diagnosi tempestive e conseguenti cure efficaci di malattie.

E’ stato denominato “Avanti” ed è l’ultima innovativa iniziativa messa a punto, per ora nella versione beta, da Dante Genomics, articolazione della multinazionale Dante Labs, leader mondiale nella genomica e nella medicina di precisione, con sede centrale all’interno del Tecnopolo d’Abruzzo, a L’Aquila.

Il software “Avanti”, di proprietà dell’azienda offre a medici, genetisti e ricercatori un’interfaccia software plug-and-play che genera più di 100 report a partire dall’analisi completa del DNA. Il software sfrutta l’intelligenza artificiale e il machine learning per integrare e ottimizzare tutte le risorse e le informazioni, creando importanti sinergie per gli importanti stakeholder della multinazionale fondata dai due giovani professionisti aquilani, Mattia Capulli e Andrea Riposati. “Avanti” utilizza i dati grezzi in uscita da qualsiasi sequenziatore come input per creare rapporti genomici con utilità clinica e approfondimenti medici attuabili.

Spiega Andrea Riposati, ceo di Dante Genomics; “Abbiamo sviluppato inizialmente il nostro software ‘Avanti’ come strumento interno per consentire al nostro team di essere più veloce e preciso e, visto il successo riscontrato internamente, abbiamo deciso di renderlo disponibile all’esterno. Con ‘Avanti’, cliniche e ricercatori hanno finalmente a disposizione il software necessario per potenziare l’interpretazione dei dati genomici”.

Grazie alla bioinformatica personalizzata la piattaforma “Avanti” restituisce informazioni chiare e accurate su un’ampia gamma di aree cliniche per permettere a medici di effettuare diagnosi tempestive e affidabili o a ricercatori di ottenere importanti informazioni genetiche per i loro progetti, il fine ultimo resta quello di dare ai nostri clienti tutte le informazioni genomiche per poter prendere decisioni sulla salute propria o dei propri pazienti.

Le caratteristiche principali includono: pochi minuti per iscriversi e generare il primo report, plug and Play, un catalogo di più di 100 report, generazione di più report in contemporanea in meno di 5 minuti. Inoltre, non è necessaria alcuna integrazione e i prezzi sono trasparenti, e con nessun costo di licenza. Infine, non sono richieste conoscenze bioinformatiche o informatiche.

“Il cliente di ‘Avanti’ non dovrà preoccuparsi di costosi costi di licenza o di processi di integrazione, né dovrà avere conoscenze specifiche di bioinformatica – spiega ancora Riposati -. Abbiamo costruito un software plug and play per consentire ai professionisti della genomica e della sanità di essere operativi in pochi minuti, ottenendo la velocità e la scalabilità che noi di Dante Genomics sfruttiamo per l’interpretazione su scala di complessi sequenziamenti dell’intero genoma”.

Ogni professionista può registrarsi e iniziare a generare report in pochi minuti all’indirizzo: https://avanti.dantegenomics.com