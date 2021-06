“RICERCA E INNOVAZIONE”, DOTTORANDA UNIVERSITÀ TERAMO TESTIMONIAL DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

TERAMO – Rita Citeroni, dottoranda dell’Università di Teramo in Biotecnologie cellulari e molecolari, è stata scelta dal Ministero per l’Università e la Ricerca (Mur), come testimonial all’evento on line del 10 giugno prossimo dal titolo “Formazione, Innovazione e Lavoro un incontro indispensabile – Il futuro dell’Europa inizia da qui”.

Si tratta di una iniziativa del Centro di Documentazione Europea dell’Agenzia (Cde) per la coesione territoriale in collaborazione con la Rete Cde Italia, Commissione europea – DG Educazione, Gioventù, Sport e Cultura, MUR, Stati Generali delle donne, Ebn – European Business Innovation Centre Network.

L’evento ha l’obiettivo di sollecitare la discussione e le proposte da parte dei cittadini europei sul tema della formazione universitaria di tipo innovativo che si colleghi a un immediato impiego nel mondo del lavoro. L’incontro parte dalle esperienze – come quella di Rita Citeroni – maturate nell’ambito dei dottorati innovativi a caratterizzazione industriale, cofinanziati con risorse europee, realizzati dal Ministero dell’Università e della Ricerca in collaborazione con le istituzioni Universitarie e con diverse realtà produttive in campo industriale.

Parteciperanno al dibattito rappresentanti dell’associazionismo dedicato alle politiche di genere e giovani imprenditori impegnati nei campi più innovativi.