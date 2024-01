RICERCA E LOTTA AI TUMORI: DEL BEATO, “PASSI AVANTI IN 34 ANNI DI STUDIO, IMPORTANTI INVESTIMENTI”

L’AQUILA – “Il cancro non è una malattia ereditaria solitamente, ma esistono alcune varianti genetiche che possono presdisporre all’insorgenza di alcuni tipi di patologie oncologiche. Nel corso della vita le nostre cellule vengono spesso sollecitate a mutazioni dei geni e quando diventano importanti può insorgere una patologia neoplastica. Ci sono anche circostanze particolari che possono provocarne l’insorgenza, come quelle legate all’esposizione di agenti chimici, una particolare dieta alimentare, meccanisimi di riparazione inefficace legati all’invecchiamento cellulare. Tutte queste informazioni e questi dati sono determinanti per uno studio predittivo e di prognosi quando si verifica l’insorgenza di un particolare tumore”.

A spiegarlo è Tiziana Del Beato, 53enne consigliere comunale dell’Aquila, biologa e tecnico ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche, candidata con Fratelli d’Italia alle Regionali in programma a marzo in Abruzzo.

“La mia esprienza – dice Del Beato – si basa su 34 anni di studio, con particolare interesse sull’analisi di quelle forme tumorali che possono essere previste e monitorate per una migliore prognosi e un miglior approccio terapeutico. Con i miei colleghi mi occupa dell’analisi dei polimorfismi genici. Dall’analisi di queste forme polimorfiche abbiamo riscontrato il possibile livello di insorgenza di particolari forme tumorali, come quello al seno o al colon retto. Questo vale anche per le patologie neurodegenerative e di tipo metabolico”.

“Da questi dati rilevanti – aggiunge – si è arrivati a progetti di ricerca fondamentali attraverso i quali abbiamo trovato finanziamenti che ci permettono di lavorare in questa direzione. Il mio auspicio è che il futuro crei possibilità economiche importanti, perché in questo ambito lavorativo è necessario l’aggiornamento degli strumenti e delle metodologie, perché per arrivare a livelli di definizione sempre più elevati bisogna poter utilizzare strumentazioni adeguate”.

In merito alla campagna elettorale Del Beato commenta: “è cominciata alla grande. La scorsa settimana ho inaugurato il comitato elettorale all’Aquila, ed è stato un momento bello perché ha dato il via al confronto con i cittadini. Negli anni del mandato del presidente Marco Marsilio è stato fatto moltissimo sotto tanti punti di vista, mi piacerebbe sviluppare ulteriormente un programma che raccolga le esigenze dei territori delle aree interne, a cominciare dall’Aquila, affinché possa diventare sempre più strategica per il tessuto sociale ed economico”.