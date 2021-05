L’AQUILA – Un protocollo d’intesa per l’avvio di un progetto di alta formazione riservato ai biologi per la ricerca in ambito genomico: è quello stipulato dall’Ordine nazionale dei Biologi, che contribuirà con borse di studio, e Dante Labs, eccellenza italiana nel mondo per il sequenziamento del DNA umano, che metterà a disposizione il proprio know-how.

La multinazionale ha il suo cuore pulsante all’Aquila, all’interno del Tecnopolo d’Abruzzo, dove sono presenti la sede operativa e produttiva, quest’ultima con apparecchiatura all’avanguardia.

Dante Labs è nato su una iniziativa di due giovani talenti aquilani, Andrea Riposati e Mattia Capulli, che si sono ritrovati negli Stati Uniti dopo aver frequentato insieme il liceo nel capoluogo regionale: dopo la emergenza coronavirus la società si è specializzata anche nel sequenziamanto dei tamponi.

Ma il protocollo d’intesa relativo alla iniziativa scientifica porta la firma anche di un’altra importante azienda aquilana, Vitha Group Spa, specializzata nella vendita a domicilio di prodotti per il benessere e la prevenzione della salute, che in partnership con Dante Labs lo scorso settembre ha lanciato “il prodotto” più innovativo del nuovo millennio: il sequenziamento del DNA umano al 100%.

Proprio grazie al lavoro svolto da Vitha Group, concessionario autorizzato per Anima Genomic, “Dream & Dare” di Anna Maria Tomei, che ha messo in comunicazione l’ente dei Biologi italiani, rappresentato dal presidente, il senatore Vincenzo D’Anna, con il mondo scientifico, si è arrivati a questa intesa: unire le forze, varando una partnership con l’ONB, “in grado di formare e qualificare i biologi attraverso un percorso di avanguardia nel campo della genomica – si legge in una nota.

L’ iniziativa sarà presentata alla stampa, domani, mercoledì 26 maggio, a partire dalle 11, a Roma, nella sede di via Piramide Cestia 1/c dell’Ordine dei Biologi, anche in diretta streaming (sul canale Youtube Onb Tv e sulla pagina Facebook dell’ONB).