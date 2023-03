RICERCA, MARSILIO AL TECNOPOLO: “A L’AQUILA SVILUPPO SISTEMI ALL’AVANGUARDIA, TRA I PRIMI AL MONDO”

L’AQUILA – “A L’Aquila alcuni dei sistemi che si stanno sviluppando ci pongono tra i primi al mondo nel campo della ricerca applicata. EMERGE, in particolare, è un progetto altamente innovativo di smart mobility e comunicazioni per lo sviluppo di tecnologie per sistemi a guida autonoma e assistita”.

Così il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, che ha visitato oggi gli spazi dell’università che sono stati allestiti presso il Tecnopolo d’Abruzzo a L’Aquila (località Pile), accompagnato dal Rettore dell’università dell’Aquila, Edoardo Alesse.

Gli spazi ospitano le attività di alcuni progetti di interesse di ateneo, tra i quali il progetto EMERGE ed il centro di ricerca ad esso collegato che si occupano di tecnologie ICT per i veicoli connessi ed autonomi.

“La nostra regione svolge un ruolo di centralità e di avanguardia nel campo della ricerca scientifica applicata, in un settore vitale per il futuro – ha rimarcato Marsilio – Una grande sfida della mobilità a basso impatto ambientale, della mobilità sostenibile, sicura e connessa”.

Dopo la visita, a Palazzo Silone si è tenuto una riunione di coordinamento in tema di prospettive di sviluppo del settore automotive in raccordo con le tecnologie satellitari.