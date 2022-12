RICERCA ONCOLOGICA: NUOVO TEST URINA E PLASMA SCOVA 14 TIPI DI TUMORE IN FASE PRECOCE

ROMA – Un test in grado di rilevare la presenza di 14 diversi tumori, anche in stadio molto precoce, attraverso l’analisi del plasma o dell’urina. Lo ha messo a punto un gruppo di ricerca internazionale coordinato dal Karolinska Institutet di Stoccolma.

La tecnica, è stata illustrata sulle pagine della rivista dell’Accademia Americana delle Scienze (Pnas).

“La diagnosi precoce è considerata una strategia efficace per ridurre la mortalità per cancro. Tuttavia per la maggior parte dei tumori non ci sono biomarcatori per il riconoscimento precoce”, scrivono i ricercatori. Il team, negli anni passati, aveva osservato che differenti tumori a causa del loro metabolismo alterato producevano cambiamenti nell’assetto di alcuni zuccheri, il cui nome è glicosaminoglicani.

Nello studio attuale i ricercatori hanno voluto verificare se i glicosaminoglicani potessero essere un marcatore universale della presenza di cancro. Hanno quindi analizzato oltre duemila campioni di plasma o urine provenienti da 1.260 persone sane o affette da 14 differenti tipologie di cancro.

Dallo studio è emerso che i glicosaminoglicani erano alterati in tutti i 14 tipi di cancro, anche in quelli che a oggi riescono a sfuggire ai test che ricercano il Dna circolante nel sangue come la cosiddetta biopsia liquida. Inoltre, il test era in grado di riconoscere correttamente tra il 41,6 e il 62,3% dei tumori allo stadio I.

Una volta riscontrata la positività, l’esame indicava con un’accuratezza dell’89% la localizzazione del tumore.

Il test necessita ora di ulteriori sviluppi, tuttavia, secondo i ricercatori è “realistico” immaginare un programma di screening per più tumori che sfrutti questa tecnologia.

“Questo approccio può aumentare ulteriormente la sensibilità ai tumori in stadio I fino a un livello in cui la mortalità per cancro potrebbe essere ridotta in maniera sostanziale grazie alla sola diagnosi precoce”, concludono.