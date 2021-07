RICERCA, QUARESIMALE A MANIFESTAZIONE PER GLI 80 ANNI DELL’IZSAM

PESCARA – L’assessore regionale all’Università ed alla Ricerca, Pietro Quaresimale, è intervenuto, insieme ad altre autorità, tra le quali sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, alla manifestazione per celebrare gli ottanta anni dalla fondazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise (IZSAM).

Lo ha definito “uno dei centri di eccellenza nazionale e punto di riferimento della nostra regione e del Molise per i servizi, per la ricerca e la sperimentazione in materia di salute e benessere dell’uomo, in applicazione delle scienze veterinarie. Un’istituzione che ha portato l’Abruzzo ai vertici nazionali per i tracciamenti e la ricerca nei tamponi. Abbiamo avuto modo di constatarlo ultimamente – ha sottolineato l’assessore – proprio in questo periodo di emergenza sanitaria.

La lungimiranza degli Enti fondatori, nonché il lavoro svolto dai ricercatori, dalle varie figure professionali che si sono succedute negli anni hanno consentito a questo Istituto sanitario di produrre contributi di altissimo livello scientifico, di trasformare le conoscenze in servizi utili, di continuare a sviluppare le conoscenze scientifiche. L’attenzione alla innovazione ed alla ricerca scientifica – ha proseguito – deve essere alta ed è compito della politica sostenere la ricerca con risorse finanziarie e fondi dedicati per la promozione della salute, della qualità della vita e del benessere. Fondamentale il ruolo dell’Istituto che connota la città di Teramo e la regione per quanto riguarda la tutela e la salvaguardia della salute, bene pubblico primario.

Ringrazio molto l’Istituto per quel che fa, desidero esprimere la mia riconoscenza, il mio apprezzamento e tutta la mia fiducia – ha concluso Quaresimale – per il servizio essenziale che svolge per tutti noi”.